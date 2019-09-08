韓國瑜回防新北 造勢人潮破除換瑜傳言

（中央社記者王承中台北8日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天晚上將在新北市三重區舉辦「2020新北出發」萬人大造勢，距離韓國瑜上台致詞還有3小時，但支持群眾已將現場擠爆，揮舞國旗，高喊「韓國瑜凍蒜」。

國民黨總統參選人韓國瑜今天回防故鄉新北市，走訪新北市的5個公廟，包含鴻海創辦人郭台銘的「起家廟」板橋慈惠宮，而晚上在新北市三重區的幸福水漾公園舉辦「2020新北出發」萬人大造勢。國民黨輔選人士指出，在這個時機點辦造勢，就是要用人潮破除「換瑜」傳言。

晚會現場在下午2時開放民眾入場後，便湧入大量的支持群眾，包含周邊的道路，都有穿著國旗圖騰的衣服或是手拿國旗的韓粉扶老攜幼，形成好幾列紅藍色的人龍，慢慢的往會場中移動，而在會場周遭，也充斥著販賣各式韓國瑜紀念品的攤商，吸引韓粉購買。

根據韓國瑜陣營提供的晚會流程，韓國瑜擬在晚上7時50分才會上台致詞，但在下午4時許，熱情的支持者就已經把舞台正前方的廣場擠得水泄不通、寸步難行，韓粉在主持人、國民黨台北市議員王鴻薇、戴錫欽的帶領下，揮舞手中的國旗，高喊「韓國瑜凍蒜」、「下架蔡政府」等口號。

這次新北造勢活動，不僅國民黨新北市黨部下達命令，要求各區黨部、黨籍議員、黨籍立委參選人動員8萬7000人之外，也有不少鄰近縣市的韓粉包遊覽車來到現場聲援；韓辦估計目前現場人數破10萬人。（編輯：蘇志宗）1080908

國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市三重區幸福水漾公園舉辦「2020新北出發」造勢晚會，下午陸續湧入大批支持者，揮舞國旗、呼喊口號，場面熱烈。中央社記者郭日曉攝 108年9月8日

國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市三重區幸福水漾公園舉辦「2020新北出發」造勢晚會，支持者下午陸續湧入會場，手持中華民國國旗表達支持。中央社記者郭日曉攝 108年9月8日

國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市三重區幸福水漾公園舉辦「2020新北出發」造勢晚會，大批支持者到場熱情相挺，警方也出動警犬進行維安。中央社記者郭日曉攝 108年9月8日

國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市三重區幸福水漾公園舉辦「2020新北出發」造勢大會，來自各地的支持者下午開始湧進會場，舞台前方廣場擠得水洩不通。中央社記者張皓安攝 108年9月8日

國民黨總統參選人韓國瑜「2020新北出發」造勢晚會8日在新北市三重區幸福水漾公園舉行，下午已有許多支持者身穿國旗服裝、手持國旗到場。中央社記者張皓安攝 108年9月8日