馬英九出席韓國瑜造勢遭請下台 柯文哲目瞪口呆

（中央社記者梁珮綺台北9日電）前總統馬英九昨天出席國民黨總統參選人韓國瑜的造勢晚會，致詞時遭打斷，引發議論；台北市長柯文哲今天說，「那一幕，我倒是有點目瞪口呆」。

柯文哲上午出席「東明社宅招租記者會」，接受媒體聯訪時做上述表示。

韓國瑜昨晚在新北市三重區幸福水漾公園舉辦「2020新北出發」萬人大造勢，支持者擠爆現場，不過，馬英九上台致詞時，剛好韓國瑜抵達，造成支持者不斷鼓譟，馬英九致詞頻頻被打斷，儘管馬英九說「我還沒講完」，仍被中斷演講請下台。

對此，柯文哲今天坦言，「那一幕，我倒是有點目瞪口呆」，表示「馬英九也是脾氣好」。

他說，若是發生在他的場，一定會要求寫檢討報告，例如場控出包或流程表設計不佳。

另外，對於韓國瑜稱香港反送中行動是「香港流血、（總統）蔡英文補血」說詞，柯文哲認為，不需要用這樣的說法，而是無論對兩岸或對香港，政策要保持一致性。

柯文哲說，「我的態度是對兩岸問題、香港問題，我會選擇照稿念」，稱可以亂講話的地方再亂講話，若牽涉到國家原則，還是要一致。

他並引用「孫子兵法．始計篇」闡述自己的態度，表示「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也」，兩岸議題還滿危險。

至於鴻海創辦人郭台銘傳出中秋節前後宣布參選，柯文哲說，「他的決定，他會跟我講，問題是我還沒看到、聽到他的決定」，表示剩下8天，而這8天是台灣歷史上的關鍵時刻。（編輯：李亨山）1080909