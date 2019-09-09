副總統：國際測繪合作 擴大台灣印尼雙邊關係

（中央社記者葉素萍台北9日電）副總統陳建仁今天出席「第一屆台灣印尼測繪高峰論壇」時指出，台灣深耕空間測繪技術發展，累積豐富的執行經驗與技術實力；透過國際測繪交流合作，可實質擴大台灣及印尼雙邊合作關係。

這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。陳副總統說，他代表總統蔡英文向大家表達歡迎之意，「特別是來自印尼的朋友，歡迎你們來到台灣。」

副總統指出，東南亞為目前全球經濟成長最快速的區域，與台灣關係十分密切，2015年東協經濟共同體成立後，區域間的合作與交流更加緊密。

他認為，印尼不僅為東協創建國家之一，而且擁有最多人口，地理位置更具有區域戰略的重要地位，尤其印尼近年來積極提升國家基礎建設、經濟發展快速，在亞太地區中表現相當亮眼，印尼的國際競爭力逐年躍升。

陳副總統表示，台灣長期深耕於空間測繪技術的發展，已累積相當豐富的執行經驗與技術實力，面對當前科技創新與共享的新趨勢，台灣測繪領域的產官學界非常願意分享相關技術與成果，並與東協國家的夥伴們共同交流。

副總統說，這次「台灣印尼測繪高峰論壇」除了促成雙邊指標性的測繪產業協會代表簽署合作備忘錄外，「中華測繪聯合會」及「印尼測量師協會」也都是雙邊測繪領域最具影響力的指標團體，向來積極參與區域與國際測繪事務，藉由這次合作備忘錄，將實質擴大雙邊合作關係，促進測繪業務交流，強化人才鏈結，並進一步促進雙邊測繪事務的發展。（編輯：蘇龍麒）1080909