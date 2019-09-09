副總統：貿易戰壓力 台日洽談CPTPP正是時機

（中央社記者葉素萍台北9日電）副總統陳建仁今天說，台日兩國互為第三及第四大貿易夥伴，當前日本面臨美國貿易談判及日韓貿易戰的壓力，台日開始洽談跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）正是時機，對日本平衡及拓展海外市場也有幫助。

陳副總統今天在總統府接見日本「神奈川縣日華親善協會」名譽會長田中和德眾議員時強調，台日兩國共享自由、民主、人權及法治等普世價值，並同樣是第一島鏈抵禦專制政權軍事擴張的生命共同體，期盼日本繼續大力支持台灣，強化台日全方位的友好合作關係。

副總統指出，台日兩國因歷史、地緣相近，各項交流十分友好密切，去年台灣有483萬人次訪日，日本有197萬人次訪台，兩國互訪人次高達680萬；不過，還是有不少日本人還沒有機會到訪台灣，希望田中眾議員與親善協會成員回國後能協助宣傳台灣，吸引更多日本民眾到臺灣旅遊，感受台灣的熱情與美好，進一步擴大兩國人民往來。

另外，陳副總統指出，台日兩國互為第三及第四大貿易夥伴，當前日本面臨美國貿易談判及日韓貿易戰的壓力，台日開始洽談跨太平洋夥伴全面進步協定正是時機，對日本平衡及拓展海外市場也有幫助。

他期盼田中眾議員與親善協會的好朋友們可以通過支持台灣參與CPTPP的決議，協助台灣向日本政府執言，讓台灣對區域經貿整合作出更多的貢獻。（編輯：鄭雪文）1080909