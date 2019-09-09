首屆台印測繪高峰論壇登場 簽署合作備忘錄

（中央社記者顧荃台北9日電）內政部今天舉辦「第一屆台灣印尼測繪高峰論壇」，在副總統陳建仁見證下，台印雙方簽署合作備忘錄，將促進雙邊測繪人才交流，強化產業服務發展。

內政部下午透過新聞稿表示，今天舉辦第1屆台灣印尼測繪高峰論壇，陳副總統出席時說，肯定這次論壇提供雙邊交流平台，擴大雙邊合作關係，台灣長期深耕空間測繪技術發展，累積豐富經驗與技術實力，非常願意與他國夥伴分享相關技術與成果，也為新南向政策注入新的思維和動力。

內政部次長花敬群表示，台灣已於106年12月20日與印尼簽署「大地測量及空間資訊測繪合作協定」，加強雙邊產業及人才交流，去年更決議雙方輪流舉辦高峰論壇，今年首屆由台灣舉辦。

內政部說，在陳副總統見證下，中華測繪聯合會（CFSM）會長王啟鋒，與印尼方的印尼測量師協會（ISI）主席Virgo Eresta Jaya，正式簽署合作備忘錄，將促進雙邊測繪人才交流，強化產業服務發展。

內政部指出，合作項目包括促進雙邊人才交流、強化產業服務、進行技術發展與學術研究等，雙邊的協定效益將可從政府機關交流，擴大至全國性產學研組織，深化合作關係及加速測繪產業服務鏈結，具體實踐政府新南向政策。

內政部說，印尼政府近年極為重視「國家底圖」與「災害管理」等圖資基礎建設及測繪人力資源發展，印尼測量師協會於1972年成立，目前已有超過6000名成員，是該國唯一的測量師組織，影響力遍及全國測繪相關產業，亦為國際測量師協會（FIG）會員。

內政部表示，這次論壇有印尼國土測繪局、駐台北印尼經濟貿易代表處、印尼萬隆理工學院、印尼測量師協會等印尼政府機關、學術機構及測繪業，20多名代表組團來台，針對「智慧國家運用先進科技發展地理空間基礎建設」分類研討，相關議題包括「資料標準」、「國家底圖」、「大地基準與定位」、「無人飛行載具系統」、「高精地圖」、「地理空間資訊」、「災害管理」及「水文測量」等。（編輯：紀淑芳）1080909