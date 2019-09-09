4路線待評選 林佳龍：高鐵延屏東一定要做

（中央社記者汪淑芬台北9日電）行政院長蘇貞昌明天將視察屏東，預料將宣布高鐵延伸屏東重大交通建設。交通部長林佳龍7月受訪時，就表示高鐵延伸屏東一定要做。而4條高鐵延伸屏東的可能路線正等待評選。

林佳龍曾表示，從長期國土規劃來看，投資鐵道綠色交通，遲早要做，晚做不如早做，高鐵延伸屏東也一定要做。

雖然部分學者指高鐵延伸屏東不具經濟效益，林佳龍卻有不同看法，他認為，台灣現在最缺公共投資，錢要用出去才是錢，且投資鐵道子孫用得到，效益大，不能只看財務，要用大算盤不是小算盤來評估。

林佳龍表示，台灣是海島國家，大眾運輸依賴軌道，台灣過去的發展也與鐵道有關，在提升環島路網功能上，交通部定位發展西部高鐵、東部快鐵，且未來不再只是單一的軌道建設，而是整合性的發展。交通部正努力推動串聯台鐵、高鐵、捷運及輕軌的最後一哩路，盼讓台灣的軌道四通八達。

林佳龍認為，評估未來軌道建設，不是只有交通考量，還要納入國土規劃。

高鐵延伸屏東可能考慮的路線，2條已完成可行性評估，分別從高鐵燕巢基地及高鐵左營站，以高架方式延伸到屏東六塊厝；另新增2條進高雄市區的路線，一條從高鐵左營站沿台鐵旁的路廊，採地下化方式先往南再往東延伸到屏東六塊厝，另一條從高鐵左營站往南先到小港機場，再到屏東潮州。

已完成可行性評估的高鐵延伸屏東路線，方案一從高雄燕巢基地岔出的路線長度13.5至14公里，工期約11年，預估興建經費新台幣756億元。方案二從高鐵左營站岔出，路線長度17.6公里至18.9公里，工期約10年，預估興建經費619億元。

2條新增的高鐵延伸屏東路線，目前相關工程及財務資訊並不完整，鐵道局初估興建經費可能都會超過1000億元，但因都會經過高雄市區再延伸，預測帶動的經濟效益會比方案一及方案二大。若確認納入評選，鐵道局會再進一步做可行性研究分析，預計需6個月至1年時間。

目前，交通部尚未針對新增的2條高鐵延伸屏東可能路線，決定是否納入評選召開審查會。（編輯：張雅淨）1080909