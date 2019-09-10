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菲國軍艦航行台灣海峽 澎湖艦引導安全通過

最新更新：2019/09/10 12:54

（中央社澎湖縣10日電）菲國海軍丹轆級與浦項級2艘軍艦，上個月欲經過台灣淺堆返回菲國途中，因海象不佳有所疑義，最後由澎湖海巡隊「澎湖艦」協助引導安全通航，海軍146艦隊對海巡表達感謝。

海巡署艦隊分署今天在臉書發佈「海巡海軍緊聯繫，戌衛海轄零縫隙」指出，海軍146艦隊長吳立平將軍在9日秋節前，前往澎湖海巡隊交流海域執法現況外，特別向澎湖艦長黃聰正協助菲律賓海軍軍艦通過台灣海峽返回菲國，表達感謝。

海巡署艦隊分署指出，上個月菲國海軍丹轆級船塢登陸艦「南納卯號」（BRP Davao del SUR）和浦項級「克拉多葉號」巡邏艦（BRP Conrado Yap,PS39），因天候海象不佳，欲通過台灣海峽返回菲國，海巡與國防部同步掌握動態，除安排適當海上兵力因應外，由澎湖海巡隊所屬「澎湖艦」依「海上不預期相遇行為準則」與菲國艦隊通聯，順利協助領航，菲國軍艦全程開放AIS系統，由北向南安全通過台灣海峽返回菲國，海軍亦全程監偵掌握。

菲國海軍在平安返國後，透過管道向台灣海軍與海巡協助領航返航表示感謝，也增進兩國國軍海事合作情誼。

澎湖艦長黃聰正表示，沒有一國海軍艦隊願意接受他國指揮，在我方釋出善意引導菲國海軍艦隊安全通航，除積極掌握海域安全管理外，也是敦親睦鄰的善意表現，就如菲國友人所言 「有你真好」。（編輯：林沂鋒）1080910

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