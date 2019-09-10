總統：反送中全球關注 勿當成選舉議題

總統蔡英文10日在桃園受訪時表示，全世界、全台灣都很關心香港反送中事件，身為總統也應該表達關心跟關切，這個是一個很嚴肅的議題，「大概只有國民黨把它當作選舉的議題在看吧」。中央社記者邱俊欽桃園攝 108年9月10日

（中央社記者邱俊欽桃園10日電）總統蔡英文今天表示，全世界、全台灣都很關心香港反送中事件，身為總統也應該表達關心跟關切，這個是一個很嚴肅的議題，「大概只有國民黨把它當作選舉的議題在看吧」。

總統下午前往桃園市渴望園區參加「108年原住民族文化健康站計畫負責人研習營」活動，並與數百位原住民合影，展現高度親和力。

總統在會後接受媒體聯訪時，被問到國民黨總統參選人韓國瑜指民進黨對「香港反送中事件」有選舉操作考量。總統對此表示，相信香港的事情全世界、全台灣都很關心，身為總統也應該表達關心跟關切，這個是一個很嚴肅的議題，「大概只有國民黨把它當作選舉的議題在看吧」。

記者問到有關韓國瑜在造勢大會中，疑似有爆粗口的言詞，總統也說，整個事情社會的評論已經很多了，她不用多作評論，但是要競選總統的人也應該要特別的謹慎，一言一行全國人民都會很關注。

有關前總統陳水扁保外就醫期間對民進黨的批判，被藍營認為踩民進黨紅線，但民進黨卻輕輕放下，總統說，「我們還是持續關心陳前總統的健康狀況」，其他的事情由司法機關來決定。

至於被部分人士質疑學歷的真偽議題，總統再度重申「學歷是真的，口試也是真的，通過也是真的，真的事情是假不了的」。（編輯：李錫璋）1080910