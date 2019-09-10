推防走失手鍊尋回長者 民團獲陳副總統表揚

（中央社記者顧荃台北10日電）副總統陳建仁今天表揚社會團體的公益貢獻，中華民國老人福利推動聯盟推廣失智防走失手鍊，有佩戴預防走失手鍊者，個案走失尋獲率達99.9%，獲金質獎肯定。

陳副總統下午出席「108年全國性社會團體公益貢獻及績優職業團體表揚大會暨人民團體社會公益論壇」，內政部長徐國勇、政務委員唐鳳等人共同出席。

內政部表示，許多民間團體長期從事公益服務，內政部今天表揚20個公益貢獻社會團體、120個績優職業團體及36名工作人員，對他們的奉獻表達感謝。

內政部說，像是今年獲得公益貢獻金質獎的中華民國老人福利推動聯盟，多年連續受政府委託設置「失蹤老人協尋中心」，推廣守護天使與失智防走失手鍊，有佩戴預防走失手鍊者，個案走失尋獲率達99.9%；長期投身環保議題的台灣環境資訊協會，去年推動海洋廢棄物監測計畫，並從源頭減少海洋廢棄物，舉辦29場淨灘，清除5000多公斤海洋廢棄物。

陳副總統致詞時表示，人民團體一直是政府推動政策很重要的支持後盾，尤其在推動社會公益上，更是不辭辛勞的重要推手。

陳副總統表示，社會公益不僅是伸出援手、布施或者救濟貧苦，而是更積極發揮社會影響力，以愛心和慈悲心創造社會公眾的福祉，讓愛心像漣漪般地延展出去，例如日本人民感謝台灣對福島海嘯的捐款救助，說明台灣人的社會公益不落人後、挺身而出，深受國際肯定。

陳副總統說，活絡的公民社會，絕對是優化政府治理的不二法門，針對大家共同關心的社會議題，透過公民協力，把政府資料做有創意、有意義的應用及分析，例如「總統盃黑客松」招募來自各部會、地方政府和民間團隊的提案。

他表示，政府目前正在積極推動「社會創新行動方案」，希望透過「價值培育」、「資金取得」、「創新育成」、「法規調適」、「推動拓展」、「國際連結」等6大策略，整合跨部會資源，協助社會創新發展，達到永續發展的目標。歡迎對政府有建議的朋友，直接提出創新的方案，以創新思維參與協作。

內政部表示，本次活動以「公益台灣」為主題，陳副總統、徐國勇、唐鳳和與會團體共同承諾「公益台灣」，並以「社會公益為前鋒」、「公民參與我領先」及「前瞻創新在會務」3大宣言，鼓勵全國各級人民團體響應社會公益活動，共同解決台灣與全球共同關切議題。（編輯：李信寬）1080910