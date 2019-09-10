北市里長授證 馬英九韓國瑜錯身未碰到面

（中央社記者王承中台北10日電）前總統馬英九日前受邀出席國民黨總統參選人韓國瑜造勢大會致詞卻遭韓粉噓，兩人今天雖然受邀參加國民黨北市黨部的活動，但馬英九在與支持者致意後隨即離開，雙方沒有碰到面。

馬英九日前受邀出席韓國瑜新北市三重造勢晚會，卻因為韓國瑜抵達現場，台下韓粉鼓譟，導致馬英九的致詞被迫中斷。馬英九辦公室昨天表示，韓國瑜有透過電話抱歉，雖然馬英九在當下感到錯愕，但是不會放在心上。

國民黨台北市黨部今天晚上舉辦「台北市里長服務促進會授證典禮」，同時邀請國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、高雄市長韓國瑜等人出席，由於日前馬英九致詞被韓粉噓，外界也關注馬、韓兩人今天晚上的互動。

馬英九約在下午5時50分許來到現場，隨即進到會場中逐桌與支持者打招呼，支持者也熱情回應。隨後，韓國瑜在下午6時許抵到現場，此時馬英九已經走到另外一個包廂，並在與支持者打招呼後，約在6時3分許離開，沒有跟韓國瑜碰到面，也並未受訪，形成兩人雖然同台，但卻錯身沒有碰面的情況。（編輯：紀淑芳）1080910