學者赴陸任教被請辭 陸委會：與中共代理人無關

（中央社記者沈朋達台北10日電）國民黨立委陳學聖今天表示，學者赴陸任教導致在台「被請辭」，是政府開出中共代理人第一槍。陸委會回應，此事與中共代理人立法無關，研究人員選聘是各機關學校人事權。

國民黨立委陳學聖10日指出，中央研究院前研究員劉孔中因前往中國人民大學任教，而「被請辭」中研院兼任研究員。陳學聖質疑這是政治干預學術，開出中共代理人第一槍。

陸委會10日晚間以書面方式表示，有關國人赴陸任職，是涉及兩岸條例第33條的適用問題，與中共政治代理人相關立法完全無關。

陸委會表示，中共政治代理人相關修法草案，究竟應採取登記制、禁止制或揭露制，目前尚無定論；政府仍在持續聽取學者專家及社會各界的意見，未來將待社會意見整合及共識建立後，再作更周延妥適的立法。

因此，陸委會強調，有關指稱「政治干預學術－陸委會開出中共代理人第一槍」、「只要陸委會不高興，赴陸任教者就是中共代理人」等說法，都是錯誤解讀，也與事實顯有不符。

陸委會也表示，根據該會民國93年3月1日公告，中國大陸黨校為黨務系統，各軍事院校為軍事系統，國務院及各部委、各級人民政府所屬學校，都屬政務系統。

至於擔任何種職務構成違反兩岸條例第33條規定，須依個案具體事證，判斷是否屬名譽性、非常態性、兼任性、學術性，及有無固定薪資等標準，並衡量是否涉及禁止公告3原則而定。

陸委會稱，國人擔任中國大陸黨校、軍校以外一般學校的單純教職，該會及教育部等相關機關已多次討論，基於維護國家安全並兼顧學術自由及工作權的立場，多數機關目前研議認為尚不違反規定，但尚未經正式會商確認，所以未對外公開說明。

陸委會也強調，有關個案的認定，是由各該主管機關負責，針對實務個案，該會都會同各主管機關以一致標準依法行政，並持續檢討相關政策，以期兼顧國家安全、學術自由及人民工作權保障。因此，所謂「陸委會與教育部立場歧異」的說法有誤，特別澄清。

陸委會也表示，中央研究院和各國立、私立大學的研究人員選聘資格條件及認定，是各機關學校的人事職權，並非兩岸條例適用範圍。

各機關學校選聘兼任研究人員，依其學術發展需要，考量當事人的學歷背景、學術表現、過去任職經歷或其他相關法令規定，屬於其人事職權的判斷權責，應予以尊重。（編輯：林克倫）1080910