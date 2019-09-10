撐港反極權 台灣民團發起929遊行聲援反送中

（中央社記者許秩維台北10日電）香港反送中行動仍未停歇，台灣青年民主協會等民間團體將於9月29日發起台港大遊行，力挺香港反送中運動的5大訴求，籲香港政府盡快回應、和平面對示威。

台灣青年民主協會、台灣公民陣線、香港邊城青年、台灣學生聯合會等團體發起「929台港大遊行-撐港反極權」，活動將於29日下午3時在立法院旁舉行，至今已有數十個學生團體和民間團體響應，台大學生會也加入聲援，並於今晚在臉書轉貼活動和連署聲明。

連署聲明表示，香港因反對港府推出「逃犯條例」，開始一場艱辛而漫長的「反送中」抗爭。香港市民支持的「5大訴求」：成立獨立調查委員會，徹查警方濫權濫暴；承諾必不事後檢肅反送中抗爭者；撤回612遊行暴動定性；撤回「逃犯條例」修例；全面落實雙真普選，都是在基本法框架下的合理訴求。

連署聲明提到，香港政府近3個月內的回應態度相當消極，並縱容警隊無法無天的暴行，香港警隊惡行包含恣意攻擊、刑求、對和平示威者進行性暴力、濫用槍械及驅離工具、默許黑社會恐襲示威者、阻擋記者採訪等，上述種種違法嚴重侵害香港人的基本人權。

聲明也指出，香港的例子，即是血淋淋的證明，證明一國兩制、失去民主法治後，無論政府施政多不得民意、盡失人心，都仍有可能持續推行。台灣人要站出來，大聲的對「一國兩制」說不，並捍衛台灣現有的主權地位。

為展現台港同心對抗極權的意志、追求自主與自由的決心，兩地將共同串連聲援活動，台灣將在9月29日舉辦「台港大遊行」，邀請台灣和香港人一起站出來，共同守護人權、自由、民主價值。

929台港大遊行的主張包括「5大訴求，缺一不可」「拒絕一中和平協議」「港台同學，齊上齊落」「庇護機制，刻不容緩」，除了力挺香港反送中運動訴求，呼籲香港政府盡快回應、和平面對示威，也希望讓港生回到台灣，和台灣學生一起上課。（編輯：謝雅竹）1080910