立院將開議 綠：時間緊迫不表列優先法案

（中央社記者陳俊華台北11日電）立法院17日將開議，民進黨團書記長李俊俋今天說，因時間緊迫，不會表列優先法案，總預算案、軍購特別條例一定會處理；國民黨團總召曾銘宗說，以拚經濟法案優先，強力反對中共代理人修法。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋向中央社記者表示，民進黨團有自己的考量，這會期時間非常趕，能討論多少法案也沒有把握，且因為還沒開黨團會議，所以優先法案還沒確定，但總預算案、「新式戰機採購特別條例」草案一定會處理，至於其他法案不會特別表列，「就看著辦」。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，希望先處理拚經濟法案，如何改善低薪、提高薪資，給青年朋友創業有更多協助，服務業升級轉型條例草案等，過去注重製造業，但現在服務業就業比例有6成左右，但非常低薪，會提出相關修法。

曾銘宗說，有關軍工教年金改革，有些被宣告違憲的部分，盼能提出相關修法；至於中共代理人相關修法，恐違反新聞自由、言論自由，讓在大陸就學就業的年輕朋友陷入險境，完全是為了選戰操作，國民黨團會強力反對。

時代力量黨團上午舉行記者會，公布第9屆第8會期優先法案，包括總統副總統選舉罷免法部分條文修正草案，明定民選公職人員任期內若登記為總統副總統候選人，應主動辭職，禁止帶職參選；另外，還將提出房屋稅條例修法，增訂「囤屋稅」；為實踐「實價登錄2.0」，提出平均地權條例、地政士法、不動產經紀業管理條例等修正草案。

時代力量黨團總召黃國昌說，時力黨團提出的「反境外敵對勢力併吞滲透法」草案是完整的法案，但民進黨團版的修法，是放在台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸人民關係條例）中，未來在委員會排審時，不確定會不會併案審查，因此也被迫提出兩岸條例修正草案，確保有被一同審查的機會。

親民黨團透過新聞稿表示，黨團除審查109年度中央政府總預算案外，另將儘速推動農業保險法、勞資爭議處理法、就業保險法、電子身分證法等攸關民生經濟法案三讀通過；至於部分具重大爭議性的法案，親民黨團盼執政黨多傾聽民意，減少推動政治性法案，避免製造衝突對立，反倒讓對人民有利、照顧老百姓的法案嚴重卡關。（編輯：郭萍英）1080911