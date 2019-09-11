談總統大選 王金平：絕對不會去當副手

（中央社記者范正祥台北11日電）2020總統大選，鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平動向備受關注。郭台銘今天親送月餅給王金平，王金平會後受訪時表示，絕對不會去當副手。

郭台銘今天親自到立法院鎮江會館拜會並送月餅給王金平，聚集大批媒體採訪。

關於總統大選，王金平回應媒體詢問時重申，絕對不會去當副手。

被問到假設郭台銘要參選總統，自己會是怎麼樣的角色，王金平說，郭台銘要不要參選都不知道，到時候再說，「我是隨著因緣走的嘛」。

媒體問到，郭柯王整合是否算成功。王金平說，很難評分，「霧裡看花，花不一定是花」，至於郭柯王有無結盟，他說，「結盟是你們講的啦！我們自己沒有講。」

王金平形容，郭柯王3人的關係，「自然的在發展，也沒有刻意怎麼樣，到現在為止也沒有特別的共同目標，也沒有，但是我們如果有的話就是怎樣來讓台灣更好。」

被問到自己下一步的規劃是否已經想好了，王金平說，一切是順著因緣走，情勢怎麼變化誰也不知道。

至於近期有沒有安排郭柯王3人再一起同框，王金平說，現在還沒有這個構想。（編輯：蘇龍麒）1080911