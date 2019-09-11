2020總統大選 中選會12日發布選舉公告

（中央社記者顧荃台北11日電）2020總統大選將在明年1月11日投票，根據中選會規劃，明天將正式發布選舉公告，並於13日至17日受理申請為總統、副總統選舉被連署人。

2020總統大選，民進黨已確定提名總統蔡英文參選，國民黨也將推派高雄市長韓國瑜披掛上陣。至於在國民黨黨內初選落敗的鴻海創辦人郭台銘，與至今尚未明確表態的柯文哲、前立法院長王金平等人，若要參選，可循其他政黨推薦或連署模式參選。

中選會規劃，明天將發布第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉公告；若要尋求連署參選總統者，須在9月13日至17日向中選會申請成為被連署人，申領連署人名冊格式，並繳交連署保證金新台幣100萬元。

中選會將在9月18日公告總統、副總統選舉的被連署人，被連署人須在45天內完成連署，也就是最晚11月2日前須繳交連署書；須有28萬384人以上連署，才可獲得總統大選門票。

中選會將會在11月13日以前公告總統、副總統選舉連署結果；11月18日至11月22日受理總統、副總統候選人登記；12月3日前審定總統、副總統選舉候選人名單，並通知抽籤；12月9日總統、副總統選舉候選人抽籤決定號次；12月13日正式公告總統、副總統選舉候選人名單。（編輯：蘇龍麒）1080911