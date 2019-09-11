天下縣市首長施政調查 徐耀昌：錢堆出來的

天下雜誌公布2019年縣市首長施政滿意度調查結果，苗栗縣長徐耀昌（右2）排名第18。徐耀昌11日受訪表示，許多努力成果雜誌看不到，「我們把分內事做好就好」。中央社記者管瑞平攝 108年9月11日

（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）天下雜誌公布「2019年縣市首長施政滿意度調查」，苗栗縣長徐耀昌排名第18。徐耀昌今天批評這份調查「是用錢堆出來的」，許多努力成果雜誌看不到，「我們把份內事做好就好」。

天下雜誌昨天發布「2019年縣市首長施政滿意度調查」結果，苗栗縣長徐耀昌從去年的第13名下滑至第18名。徐耀昌今天出席「竹南頭份親子公園動土典禮」，接受媒體採訪時被問及此事，直言「這個喔，我可以大膽地講，用錢堆出來的」。

徐耀昌指出，縣府團隊認真做很多事，積極招商引進企業投資逾8000億元，讓年輕人有工作機會，推動無人機應用，同時因應高齡社會廣布關懷據點，成績表現在全國都是名列前茅，「這些天下雜誌看不到，不是用錢堆出來是什麼」，他痛批「吃相難看」。

對於調查中，苗栗縣「經濟力」表現在非六都縣市表現墊底，僅次於澎湖縣。徐耀昌說，雜誌調查應有公平性，「這些問題是我造成的嗎，我們已經很努力開源節流，該省的都省了，上屆結餘40多億，哪個縣市首長敢這麼做，只有我在逆向操作，就是不想債留子孫，這樣難道有錯嗎」，強調「把我們份內的事做好就好」。

徐耀昌表示，他將持續帶領縣府團隊努力引進優質國際級企業到苗栗投資，讓青年能夠返鄉工作，另一方面推動觀光休閒，包括客家文學花園計畫、舊山線鐵道自行車RailBike等建置完成，帶動各鄉鎮特色觀光蓬勃發展，產業升級。

苗栗縣政府計畫處分析，此次調查期間為7月中旬至8月下旬，縣長棄土案官司尚未宣判的不確定因素以及縣境內石虎路殺案件引發討論，加上苗栗縣財政問題，都可能影響調查結果不盡理想。（編輯：李錫璋）1080911