吳釗燮投書菲報 籲聯合國勿因政治干預拋下台灣

（中央社記者陳妍君馬尼拉11日專電）聯合國大會即將開議，外交部長吳釗燮投書菲律賓大報指出，聯合國持續阻止台灣參與相關會議、機制和活動，這不符合聯合國永續發展目標，呼籲聯合國勿因政治干預拋下台灣。

第74屆聯合國大會將於9月17日開議。吳釗燮近日投書馬尼拉標準報（Manila Standard）、自由商業報（Malaya Business Insight）和人民報（People's Journal）指出，蔡英文總統7月出訪加勒比海友邦期間過境紐約，與友邦常駐聯合國代表會晤時，重申台灣2300萬人有權參與聯合國體系。

吳釗燮說，蔡總統強調台灣致力於與全球夥伴攜手合作，協助落實聯合國永續發展目標，「以打造我們想要的世界，迎向我們需要的未來」。

他表示，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）7月在聯合國永續發展高階政治論壇中，再度呼籲各國推動包容的迫切性，因為「不公平且不包容的發展將無法永續」。

吳釗燮說，包容性和「不拋下任何人」是落實永續發展目標的關鍵。身為成熟的民主國家，台灣在落實永續發展目標上取得長足的進展，並向需要幫助的國家提供援助；然而，由於政治干預，台灣持續被阻撓參與聯合國相關會議、機制和活動。

他指出，聯合國大會於1971年通過的2758號決議，常被援引作為將台灣排除在聯合國之外的法源依據，但這項決議並未提及台灣在聯合國的代表權問題，也沒有認定台灣是中華人民共和國的一部分。

吳釗燮說，事實上，台灣從來就不是中華人民共和國的一部分，只有台灣的民選政府才能代表2300萬人民。令人遺憾的是，聯合國持續誤用且曲解2758號決議，以正當化它排除和孤立台灣的錯誤作為。

他表示，真正包容的聯合國不會拋下任何人。然而，台灣護照持有者遭禁止進入聯合國大樓參訪或開會，台灣記者和媒體想要採訪聯合國會議也被拒絕，這些作法既不公平又充滿歧視，違背聯合國成立時主張的普世性原則。

吳釗燮說，台灣已經準備好，有意願和能力做出貢獻。如果聯合國持續屈服於中國的脅迫，拒絕台灣參與，只會助長北京的麻木不仁；如果聯合國真的想要促進包容，落實全人類永續發展，就應該向台灣敞開大門。（編輯：周永捷）1080911