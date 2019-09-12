總統：助觀光避免中國影響 期待郭台銘站在一起

總統蔡英文（右）12日表示，中國針對選舉限制自由行旅客與團客到台灣，必須在這時提供產業必要協助，期待前鴻海精密工業股份有限公司董事長郭台銘「跟我們站在一起」，共同守護國家民主與選舉制度不受外力干預。中央社記者葉臻攝 108年9月12日

（中央社記者葉臻新北12日電）總統蔡英文今天說，中國針對選舉限制自由行旅客與團客到台灣，這時提供產業必要協助，期待前鴻海精密工業股份有限公司董事長郭台銘「跟我們站在一起」，這件事不應批評自己人。

媒體報導，郭台銘陣營質疑蔡總統兩岸政策失敗，導致國家得拿納稅人繳的新台幣100億元補助觀光。

蔡總統上午在新北市參訪圓展科技股份有限公司時受訪表示，民主社會的選舉不能受外來因素干涉，必須在這時提供產業必要協助，不讓業者在中國政治操作下受傷，這是保護業者與民主不受政治干預，期待郭台銘「跟我們站在一起」，共同守護國家民主與選舉制度不受外力干預，在這件事上不應批評自己人。

媒體提問，郭台銘陣營質疑蔡總統的托育政策是學習郭台銘；蔡總統說，郭台銘何時參選提出這些政策，「大概夏天左右吧」，但現在很多政策經很多時間討論與反覆檢查後才宣布，包括育兒、托育政策去年就第一階段宣布，本來就按部就班執行，郭台銘或許有些誤解。

至於郭台銘可能參選總統的影響，尋求連任的蔡總統說，這段時間以來，台灣社會對公元2020年總統選舉的選項有很多討論，但她還是一樣照既有規劃選舉，黨在這階段非常團結，會一直團結，集結社會最大支持贏得選舉。

是否與民主進步黨總統初選對手賴清德在中秋節音樂會會面，蔡總統表示，黨很團結，跟賴清德溝通沒問題，會在最適當時候提出最佳組合；中秋節跟每個人都團圓，但不要談太多政治。

至於台北市長柯文哲媽媽何瑞英日前指以前喜歡蔡總統，但現在蔡總統「不夠辣」；蔡總統笑說，每人口味不一樣，「認真做事才是最好的口味不是嗎」。（編輯：李明宗）1080912