APP或事前連署是否有效 中選會：18日才公告格式

（中央社記者溫貴香台北12日電）中選會主委李進勇今天答覆總統連署所謂的電子APP、事前連署是否有效表示，中選會18日會公告被連署人名單，同一天才會公告格式；各項連署文件都是法定表格，必須嚴格遵守，確保選舉的公平性。

中央選舉委員會（中選會）主委李進勇今天發布第15屆總統副總統選舉公告9月13日至17日將受理申請為總統副總統被連署人的登記，9月18日公告被連署人經過審查是否符合資格，被連署人可於9月19日至11月2日進行連署。

李進勇表示，11月12日以前中選會將完成連署書件的查核、11月13日前公告總統副總統連署結果。

被詢及事前連署、用電腦列印出來的連署書所完成的連署是否算數、還是要等到中選會18日公告連署書後，19日才能開始連署等問題。

李進勇表示，9月18日會發給被連署人連署名冊與切結書的格式，被連署人可以自行印製，從9月19日到11月2日一共有45天的時間，會在直轄市與各縣市選舉委員會受理提出連署的書件，11月13日前會公告被連署人可以取得候選人的資格。

「這一系列的規定都非常清楚」李進勇說，總統副總統是國家的正副元首，地位非常崇榮，所有要競逐大位的人能夠為民表率，也相信大家都能遵守法令的規定，進行一場公平的選舉。

他進一步表示，至於媒體報導所謂連署APP，中選會要特別強調，選舉是非常嚴肅的工作，所有的規定都必須按照法律執行，這是要確保過程的公平，遊戲規則大家要共同遵守，各項連署文件都是法定表格，必須嚴格遵守。

李進勇表示，中選會將於9月18日公告被連署人名單，同一天才會把連署格式交付被連署人，就中選會而言，格式18日才會公開。（編輯：黃國倫）1080912