郭台銘退出國民黨 柯文哲稱盼有機會跳脫藍綠

（中央社記者梁珮綺、劉建邦台北12日電）鴻海創辦人郭台銘宣布即日退出國民黨，台北市長柯文哲說，以台灣長遠歷史來看，希望有個機會能脫離藍綠泥淖；至於是否劍指2024總統，他說，先將市長剩下任期做好。

另外，柯文哲心腹、市府顧問蔡壁如也說，若郭台銘確定參選且需要她協助的話，她會辭去市府職務，到郭陣營幫忙。

柯文哲下午赴台北市議會進行施政報告，並接受市議員質詢，而他在報告開始前接受媒體訪問，表示他對郭台銘退黨沒有其他意見，只是衷心期望台灣有機會脫離藍綠泥淖。

郭台銘退黨聲明指出，「這群守舊、迂腐的中常委，把自己的利益放在政黨利益之前，把政黨利益放在國家利益之前」，與其當時返回國民黨的初衷完全背道而馳，因此不會眷戀，即日起退黨。

而柯文哲多次說過「現在的台灣是個人利益大於派系利益，派系利益大於政黨利益，政黨利益大於國家利益」，所以他成立台灣民眾黨，要扛起改變政治文化的責任。

被問及對郭台銘聲明的看法時，柯文哲表示，他希望國家利益大於政黨利益，政黨利益大於派系利益，派系利益大於個人利益，現實生活中卻是倒過來，「如何發揮理念，是大家努力的方向」。

國民黨市議員吳世正質詢時表示，郭台銘退黨代表柯文哲成功裂解藍軍，總統蔡英文連任機會增加，柯文哲目標在2024總統選舉。

柯文哲說，若是蔡總統對上國民黨總統參選人韓國瑜，幾乎100%是蔡總統會贏，而他只是希望台灣有個機會擺脫藍綠，跳脫統獨泥淖。

至於是否劍指2024總統，他說，「我的人生哲學，不要去想太久以後的事，連2022都還不曉得，何必去想2024」。

柯文哲說，「台北市長3年先做好，有成績都好辦」，強調以後的事以後再煩惱。

他也表示，民眾黨成立後，經費會以政治獻金帳戶為主，一切公開透明，絕對不會有檯面下收費的情形發生，若郭台銘以個人身分捐10萬元，他不會拒絕。

吳世正也在議場播放柯文哲參選2014年台北市長公辦政見發表會的影片，當時柯提及若他當選，不會加入政黨，也要求一級主管不要參加，讓台灣有個重新開機、擺脫藍綠互鬥泥淖的機會，台北市公務員不需要服務政治與政黨。

不過，柯文哲說，他在第一任期時有做到，「我真的第一個任期沒有組政黨，都撐過去了」，並指那是第一任期的政見發表，若在競爭連任時這麼說，就不對。

民進黨市議員李建昌說，郭台銘宣布退黨，柯文哲是形塑此局的導演，個性很像黃俊雄布袋戲內的「秘雕」，在江湖上沒朋友，黑白是非混在一起。

李建昌也詢問，蔡壁如何時離職到郭陣營幫忙，蔡壁如答詢表示，若郭台銘確定參選，她會辭職；柯文哲表示，他不曉得蔡會在郭陣營擔任何種職務，「幫忙是真的」。（編輯：方沛清）1080912