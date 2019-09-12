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行政院通過印花稅廢止案 蘇貞昌：減輕人民稅負

最新更新：2019/09/12 15:35

（中央社記者陳政偉台北12日電）行政院長蘇貞昌拍板，政院審查通過「印花稅法廢止案」，蘇貞昌今天出席金鼎獎頒獎典禮前表示，要減輕人民稅負，重複課稅是不公平的政府搶人民的錢，所以廢止印花稅。

蘇貞昌出席文化部舉辦第43屆金鼎獎頒獎典禮，活動前媒體詢問若印花稅廢止，可能有些直轄市擔心會影響地方收入。

蘇貞昌對此表示，印花稅法從民國23年施行至今，這是當年因為不容易掌握經濟活動的資料，所以政府用便宜的方法，就是只要各種活動都要求貼印花藉此收稅，這實在是重複課稅，而且是老掉牙的稅。

蘇貞昌舉例，像現在統一發票中獎新台幣1萬元，要繳所得稅，同時還要繳印花稅，甚至醫療、裝假牙、坐月子中心、幼兒園、老人安養中心等，都要課印花稅，更不用講土地買賣、房屋買賣課也要課印花稅，非常受到民怨。

蘇貞昌表示，不論朝野過去歷次賦稅改革、財政改革，政府都提出要廢止印花稅，而立法院也有不同黨籍立委都提出要廢印花稅。這次工商座談時，工商業界也要求政府不能重複課稅。

蘇貞昌指出，總統蔡英文一再說要減輕人民的稅負，尤其對於重複課稅，更是不公平的政府搶人民的錢。

蘇貞昌表示，今天行政院會通過決議，是行政院的態度，但還要尊重立法院能否通過廢止印花稅法，也要和地方政府溝通，地方政府可放心，因為停止收印花稅所減少的稅收，中央一定會給地方縣市政府補足。（編輯：張雅淨）1080912

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