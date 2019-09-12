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廢止印花稅法 鄭文燦：稅損平衡地方政府可放心

最新更新：2019/09/12 17:31

（中央社記者吳睿騏桃園12日電）行政院會今天通過廢止印花稅法，後續送立院審議。行政院長蘇貞昌說，將由中央專案全額補足地方減少稅收，桃園市長鄭文燦表示，中央已做好稅損平衡機制，地方政府可以放心。

行政院會通過廢止印花稅法，蘇貞昌表示，印花稅若經立法院通過廢止後，將由中央專案全額補足地方減少的稅收，未來也會納入財政收支劃分法通盤處理。因此，各縣市不會有實質稅損，更沒有所謂「中央請客、地方買單」的問題。

鄭文燦下午出席桃園市2019 ICF TOP1展示記者會後接受媒體訪問表示，行政院會通過要廢止印花稅，不過，行政院長特別裁示，在通過前，財政部必須要跟地方政府完成配套協商，簡單講，就是原本稅損的額度必須要補償回來。

鄭文燦表示，桃園在過去3年，平均印花稅的收入大概是每年新台幣10億元，市府希望行政院必須按照這樣的決定補償給市政府，對地方財政才有幫助，尤其是現在年度預算都已編列完成，也即將進行議會的審議，希望稅損平衡的機制一定要做好。

鄭文燦指出，行政院長今天做了明確的裁示，自己覺得各地方政府可以放心了。（編輯：張銘坤）1080912

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