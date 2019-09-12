藍營：總統綁立委助韓選情 郭台銘力道有限

（中央社記者余祥台北12日電）鴻海創辦人郭台銘退黨，參選總統箭在弦上。國民黨內認為，隨著大選逼近，立委和總統參選人是命運共同體，立委動起來後一定會為選情發揮加乘效應，郭、柯則沒有基層區域立委，力道有限。

國民黨黨務人士表示，根據內部民調，一對一藍綠對決時，總統蔡英文領先國民黨總統參選人韓國瑜；「三腳督」情況時，蔡、韓支持度呈現拉鋸情勢，第3組無論郭柯或郭柯王基本上大概都只有2成支持度，「三腳督情勢對國民黨未必是壞事」。

黨務人士更以去年九合一選舉嘉義市的情況為例，國民黨提名黃敏惠參選，但議長蕭淑麗脫黨參選，對上時任嘉義市長的凃醒哲，最後國民黨在分裂情勢下仍然勝選，主要就是蕭淑麗某種程度也成為了投不下去綠營支持者的破口，拉走綠軍選票。

至於國民黨將如何因應，黨務人士說，將會立即開鍘違紀參選的黨員，另外也一定開鍘違紀助選、站台的國民黨籍立委參選人，「一定嚴明黨紀，不會有棄保操作的空間。」

韓陣營則認為，韓國瑜的基本盤就是3成，在一對一的情況反而對韓最不利；但「三腳督」時，郭台銘搭配泛綠的柯文哲，勢必會拉到不少綠營的票。

韓陣營表示，他們日前已經做好最壞的打算，隨著大選逼近，立委跟總統參選人是命運共同體，立委動起來後一定會為選情發揮加乘效應，郭、柯則沒有基層區域立委，力道有限。

對於分裂情勢，韓陣營說，他們並不特別擔心，選戰開打是在最後3個月，最後1個月更是張力爆發的時刻，他們只要堅守越到後面就越不能出錯的大原則，按照既有選舉步調，提出好的政見和願景，相信能爭取更多選民支持。（編輯：紀淑芳）1080912