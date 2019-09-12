郭台銘退黨 幕僚：對國民黨無任何一分虧欠

（中央社記者余祥台北12日電）鴻海創辦人郭台銘親筆聲明批國民黨分贓與腐敗，宣布退黨，遭國民黨黨務主管反問國民黨哪點對不起郭。郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今天表示，郭台銘對國民黨沒有任何一分虧欠，「哪裡對不起國民黨？」

郭台銘今天早上先透過幕僚蔡沁瑜宣布退黨，下午再由蔡沁瑜將郭台銘親筆寫的退黨聲明、榮譽黨員狀、黨證一併送交台北市中正區黨部進行退黨程序。

退黨是否為參選起手式，蔡沁瑜說，沒有；至於明天是否會有連署登記動作，她也說，目前沒有規劃。

蔡沁瑜說，郭台銘是今天早上決定退黨，親自一筆一畫寫這份退黨聲明，相信心中百感交集，但當然這種心情只有郭自己清楚。

蔡沁瑜說，郭台銘是政治素人，從參加國民黨初選至今選擇離開，中間心情轉折變化大，日前有些媒體提到，國會龍頭、不分區第一名交換說，或是傳出曾經拿錢叫人退選等，郭台銘不屑國民黨或藍綠舊思維的政治分贓，這陣子陸續有這樣的聲音出來，包括說郭沒有道義，還說要好聚好散，今天就選擇主動退黨。

媒體詢問，是否因為中常委昨天請郭知所進退，因而退黨，蔡沁瑜說，不會因為一個人的一句話做決定，是這段時間的累積，希望國民黨改造、重生，也不要造成國民黨的麻煩，既然留著讓對方覺得要好聚好散、沒有道義，與其這樣，就選擇離開。

至於什麼是壓垮駱駝最後一根稻草，蔡沁瑜說，是這段時間的累積，到了這個時候緣份到了，就劃下句點，最切心的部分應該就是國民黨的迂腐文化。

媒體提到，過去中常委訂定特別辦法讓郭台銘參加初選，現在選擇退黨，是否過河拆橋，蔡沁瑜說，既然郭台銘已經選擇退黨，過去的就放下，她更動怒反問，「為什麼是過河拆橋、哪裡過河拆橋？」郭台銘對國民黨沒有任何一分虧欠，哪裡對不起國民黨。

至於前國民黨主席連戰發起連署黨內大老刊登廣告籲團結，由於與郭台銘友好的前總統馬英九、黨副主席郝龍斌皆簽署，被解讀成引發郭台銘退黨的導火線。

蔡沁瑜傍晚已經將榮譽黨員狀、黨證、退黨親筆聲明交至中正區黨部蓋章收件，之後區黨部將再送至市黨部，最後呈交中央黨部，完成退黨程序。（編輯：趙蔚蘭）1080912