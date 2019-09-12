郭台銘退黨 綠委：三腳督對選情增加變數

（中央社記者王揚宇台北12日電）鴻海創辦人郭台銘今天宣布退出國民黨；民進黨立委李俊俋說，三強鼎立局勢已確定，預計國民黨還會花一段時間拚命打郭台銘，民進黨要注意會不會是選假的。民進黨立委賴瑞隆認為，「三腳督」對總統選舉增加變數。

郭台銘今天宣布退出國民黨，並親筆寫下退黨聲明指出，經過數月來的初選過程與國民黨的互動，深刻體會百年政黨改造的艱辛與黨魂流失的嚴重；外界認為郭台銘參選總統的態勢箭在弦上。

對此李俊俋分析，郭台銘今天宣布退黨，看起來三強鼎立的局勢已經確定，民進黨對於總統選舉，不論是一對一PK或是「三腳督」，都有不同的策略跟戰法，民進黨希望回歸政策面討論，也要把執政過程推動的政策讓民眾更清楚了解。

李俊俋認為，郭台銘參選總統，第一個受到衝擊的就是國民黨總統參選人韓國瑜，「預計國民黨還會花一段時間拚命打郭台銘，而這是他們的家務事，我們不會介入」。要注意的是，自稱中間選民或討厭藍綠陣營的選民，這是多一個出口，也許會跑到那裡去。

李俊俋也分析，國民黨應該會問郭台銘，為何當初初選輸了17%還堅持要選，以及參選訴求與正當性等問題；就民進黨而言，郭台銘參選的目的是要選贏，還是不想讓韓國瑜贏，必須擔心他們會不會是選假的，否則他們的力量合流，尤其這次選舉中國在後面扮演的角色更大，這要特別注意並持續觀察。

賴瑞隆則說，從近期各家民調數據來看，若蔡英文對上韓國瑜，蔡英文的支持度穩健成長，領先幅度達雙位數，但如果加入郭台銘，就會對蔡英文領先的幅度產生變數，變為個位數領先，因此民進黨要謹慎應對，要更有危機意識。

賴瑞隆接著說，郭台銘若確定參選總統，當選舉投票日越接近，郭台銘與韓國瑜間的棄保效應會不會發酵，這也是要關注的事情；對國民黨來說，選舉結果如果韓國瑜落到第3名，將引發國民黨內部的政治風暴，會有很大的衝擊。

民進黨立委何志偉指出，郭台銘有可能參選總統，這會造成國民黨內部嚴重的分裂危機，現在應該是國民黨的谷底，接下來會往上爬還是在谷底徘徊，可以繼續觀察，而郭台銘某種程度是台灣企業界所尊重的成功經營者，對於一些選民是有號召力，但是他影響的族群應該是藍大於綠。

何志偉也特別提到一個現象，郭台銘若確定參選，國民黨的立委候選人將出現母雞錯亂恐慌症，因為在地方上就可能會看到，同時挺2個總統後選人的情況，屆時將變成雙頭母雞。

民進黨立委許智傑則說，郭台銘參選大勢底定，雖然他會搶走國民黨的選票，但是對總統蔡英文民調的影響也蠻大的，民進黨雖然有信心，但是也要非常小心，不能掉以輕心。（編輯：張均懋）1080912