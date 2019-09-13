中共代理人修法意見整合 綠營16日開黨團大會

（中央社記者陳俊華、蘇龍麒台北13日電）「中共代理人」修法是立法院新會期藍綠攻防焦點，民進黨立法院黨團書記長李俊俋表示，黨團幹部與主管機關討論過，意見不太一致，黨團內也會有差異，預計16日召開黨團大會討論。

總統蔡英文盼立法院新會期完成「中共代理人」的修法，嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。

李俊俋向中央社記者表示，相關修法在黨團內都還沒討論，只有黨團幹部跟主管機關討論過，意見不太一致，「在黨團討論的話，意見可能更不一致」，目前預計在立法院開議前的16日先召開黨團大會，聽完大家的意見後再做決定。

李俊俋說，新會期的時間非常短，要先進行行政院長施政報告、施政總質詢，還有軍購的特別預算案要處理，另外還有中選會委員的人事同意權案等，太多事情卡在一起，這會期既定時程只到12月，且明年1月11日又要大選，「開臨時會的可能性不高」，時間很緊。

知情人士透露，黨內有一派聲音主張中共代理人相關修法「緩一緩」，加上這會期時間緊迫，應該把必要處理的事情先處理完。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）說，行政院對於中共代理人修法，並沒有提出行政院版本的修法或立法，目前相關內容都是立法院內的討論，一切尊重立法院各黨團的討論。

Kolas說，由於立法院這個會期很短，因此行政院不特別提出優先法案，只希望中華民國109年度總預算案、F-16V特別預算案、廢除印花稅法等3案，能夠在這個會期內順利完成，因此也沒有中共代理人修法納不納入優先法案的問題。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，中共代理人相關修法，恐違反新聞自由、言論自由，讓在大陸就學、就業的年輕朋友及台商陷入險境，這次修法完全是為了選戰操作，國民黨團會強力反對。

針對相關修法，目前有民進黨立法院黨團提出台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸人民關係條例）部分條文修正草案、時代力量黨團提出「反境外敵對勢力併吞滲透法」草案，及部分民進黨立委與台灣基進合作，擬提出「境外勢力影響透明法」草案。

民進黨團版的兩岸人民關係條例修正草案明定，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，不得為大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益的機關、團體或其派遣人的代理人，危害國家安全或社會安定。

時代力量版的「反境外敵對勢力併吞滲透法」草案則明定，以中國共產黨及中國為首的境外敵對勢力，藉由在國內扶植、資助其代理人方式，不斷進行滲透分化活動，並直接或間接干預選舉與公投，已對自由民主憲政秩序造成嚴重威脅，若受中國指示、委託、資助和合作的「台灣在地協力者」，有散播不實訊息、介入選舉、公投，或收購關鍵設施等滲透台灣行為，都應受規範。（編輯：林興盟）1080913