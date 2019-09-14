韓國瑜同框盧秀燕 稱與朱立倫保持密切聯繫

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜（前右2）14日到台中參訪，由台中市長盧秀燕（前右）陪同到宮廟參拜，兩人合體同框展現團結士氣。中央社記者蘇木春攝 108年9月14日

（中央社記者蘇木春台中14日電）中國國民黨總統參選人韓國瑜今天在台中市長盧秀燕陪同下到台中參拜宮廟，被問及是否與前新北市長朱立倫合作時表示，兩人對台灣未來、下一代有共同的關心，隨時保持密切聯繫。

外傳前鴻海精密工業股份有限公司董事長郭台銘為前總統馬英九日前被韓粉噓感到不平，並向幕僚說，「就由我來教訓韓國瑜」；郭台銘辦公室稍早否認。

韓國瑜上午到順天宮參拜後接受媒體聯訪表示，郭台銘可能有點誤解，當時馬英九在台上等了一小時，他是在場外等了近2小時，他要等場內通知才能進場，沒有遲到的問題，他也為這點向馬英九道歉，下次辦造勢會更細膩，時間掌握會更準確，千萬不要誤會。

盧秀燕陪韓國瑜參拜紫微宮與明德宮，韓國瑜表示，「禿子」、「燕子」終於合體了；盧秀燕說，作為台中市長立場很簡單，明年選舉非常重要，誰對台中好、市民好她就支持，誰支持經濟、改善空污就可得到台中市民支持。這場選舉不是只為韓國瑜，而是為台灣，「誰支持我們，我們就支持誰」。（編輯：李明宗）1080914

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜（前左3）14日在台中市長盧秀燕（前左）陪同下，前往北屯紫微宮參拜。中央社記者蘇木春攝 108年9月14日