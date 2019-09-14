韓指拜廟沒人 總統：人潮就讓照片說話

（中央社記者溫貴香台北14日電）中國國民黨總統參選人韓國瑜今天批評總統拜廟拜到沒人。蔡總統今天表示，政治人物面對人民，必須帶著誠意溝通。她說，不管人數多少，「我都會認真面對」，並po出照片強調「人潮就讓照片說話」。

媒體報導，韓國瑜上午與台中市長盧秀燕第一場合體出現連廟埕都沒站滿人的情況，韓國瑜卻說出「蔡英文拜廟拜到沒人」。

蔡總統晚間在臉書發文表示，中秋連假第二天，來到嘉義、台南，和鄉親好朋友們歡慶中秋，也利用機會到廟裡參拜，為台灣祈福。

她說，廟是台灣社會傳統上最重要的公共空間，每回參香，都會把握跟鄉親面對面報告國政的機會，通常也會多留一點時間，跟民眾互動交流，聽聽大家的想法。

「有人曾經批評我只會到廟裡拜拜，但現在好像大家也在做一樣的事情。」總統說，不在意被批評，只要能多接觸人民，不管哪裡都應該盡量去。

她表示，台灣是民主國家，人民是國家的主人，政治人物面對人民，必須帶著誠意溝通，不管人數多少，「我都會認真面對」。

總統說，不必在意無謂的政治口水，應該在意的是，如何一起提升台灣的政治文化，不能讓試圖製造錯誤輿論的口水，成為台灣社會的焦點，只有這樣，台灣的民主，才是令人驕傲的民主。

總統最後附上在台南參訪的照片，並說人潮就讓照片說話。（編輯：蘇龍麒）1080914