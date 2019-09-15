凱達格蘭學校招生 陳水扁教國家領導藝術

一邊一國行動黨成立大會8月18日下午在台北台大校友會館舉行，前總統陳水扁未獲台中監獄同意參加，以錄影方式表達祝賀。中央社記者王飛華攝

（中央社記者葉素萍台北15日電）凱達格蘭基金會主辦的凱達格蘭學校最新一期課程開始招生，凱達格蘭基金會執行長陳致中今天說，前總統陳水扁首次列正式師資，將教授「國家領導的藝術」。

陳水扁今天在一邊一國行動黨媒體群組貼出凱達格蘭學校第24期「國家領導與發展策略班」報名資訊。這期講座教師規劃邀請陳水扁、前行政院長游錫堃、賴清德、前行政院副院長林信義、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、行政院政務委員唐鳳、林萬億等人。

根據凱校官網資訊，這一班核心活動包括「台灣精神之旅 攀登玉山」、「人權之旅」、「凱達格蘭大辯論」以及關懷弱勢、協助社福團體的「社會服務行動方案」等；課程時間從9月28日到明年1月4日，課程時間以每週六為主。

陳致中今天受訪指出，玉山是台灣精神的象徵，課程將安排學員登玉山，不過，在此之前，會有專業老師的山訓訓練；至於社服課程，因為凱校學員多是社會上各領域的佼佼者，讓學員在工作之餘，回饋社會。

陳致中說，陳水扁之前曾參與凱校學員的講座交流，算是「隱藏版課程」 這次則正式列入師資，教授「國家領導的藝術」，這是「總統的課由總統自己來上」的概念。（編輯：林興盟）1080915