緊跟韓國瑜台中參拜 柯文哲：沒特別跟誰

（中央社記者郝雪卿台中15日電）高雄市長韓國瑜昨天到台中市跑了21家宮廟，台北市長柯文哲今天也到台中市參拜兩家宮廟，他說，行程是兩週前就安排的，沒有特別要跟誰，跟韓國瑜沒有關係，「想太多了」。

柯文哲上午前往台中市梧棲區朝元宮與浩天宮參拜，柯文哲先到朝元宮，隨後轉往浩天宮，由於韓國瑜昨天才到浩天宮參拜，廟方人員主持上香儀式時，竟然喊出韓國瑜的競選口號「台灣安全，人民有錢」，廟方人員說是草稿沒有改到。

被問到是否緊跟韓國瑜而來，柯文哲說，台灣說小不小，說大不大，特別是高鐵把台灣變成一日生活圈，很容易就重複了。

對於韓國瑜昨天排了21個行程，平均約20分鐘拜一間廟，柯文哲認為，或許韓有自己的規劃，要是他不會這樣排，拜完廟還沒跟人家講話就跑走了，與其這樣不如少一點。

鴻海集團創辦人郭台銘傳言近日會宣布參選，被問到是否有接收到訊息，柯文哲說，他沒有收到什麼訊息。選舉也要有決心，順其自然，盡力而為。他有接到月餅，裡面有「為國為民，莫忘初衷」，但奇怪裡面的餡沒有什麼東西。

柯文哲認為，如果要幫助別人，就不要給人家太多壓力，他一定會給予幫忙，因為他一直希望台灣有一個重開機的機會，20多年來台灣都在藍綠裡打轉，他很不喜歡。

柯文哲日前接受鳳凰衛視「石評大財經」專訪，主持人問及藍綠兩黨競逐2020總統，柯文哲說，總統蔡英文必須說明兩岸關係怎麼解決，現在弄得太僵了「華人、我們都說Chinese、中國人，是個很愛面子的國家，那你這樣給人家大聲小聲，當然可以說是為了台灣的主權」。

總統府發言人張惇涵14日回應，從最近的媒體對各縣市治理評比來看，建議柯文哲與其每天好發議論，不如專心市政，這才是一個負責任民選首長該做的正辦。

對此，柯文哲表示，「我也希望她（蔡英文）專心國政就好」，他還質疑蔡總統花在國政的時間比他花在市政的時間少。（編輯：李亨山）1080915