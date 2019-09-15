中共代理人修法 綠委：不會影響一般台商

（中央社記者陳俊華、葉素萍台北15日電）台企聯對於中共代理人修法表達疑慮，國民黨團總召曾銘宗說，會全力反對修法；民進黨團書記長李俊俋說，修法有三個方向：不用專法、不採登記制，也不會影響一般台商。

自由時報報導，海基會昨天舉辦台商秋節聯誼座談，中國台商組織「台企聯」會長李政宏重申台企聯聲明，認為修法對如何界定與認定中共代理人，是台商最大的疑慮；陸委會則指出，「相關修法不會影響正常商務運作，也不會限制台商投資經營與權益，加入台商協會的幹部不會就此受到影響」。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗向中央社記者表示，蔡政府的施政作為，讓大家都很不安心，中共代理人法案因為定義不清楚，已經違反新聞自由、言論自由，也違反民進黨建黨基本精神及自由法治精神。

曾銘宗說，若修法通過，恐會讓台商、超過百萬在大陸就學就業的國人，可能陷入3年以下有期徒刑；總統蔡英文的競選主軸是要操作統獨，國民黨團也尊重，但不能拿廣大台商的生命安全來當代價，將會全力反對修法。

時代力量立法院黨團總召黃國昌則在臉書發文，轉貼綠營將緩推中共代理人修法的新聞報導，他說，一直呼籲夏天開臨時會處理修法，完全沒有人要回應，原來「守護台灣民主」，對這些人而言，只能是選舉時拿來喊的，而不是現在就以具體行動實踐的。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋說，這議題當然重要，也會持續討論，目前確定三大方向：不會用專法、不會採登記制，也不會影響到一般台商。因為這會期時間緊迫，民進黨團沒說不討論，但要先把法定該做的做完，例如審計長人事同意權案、總預算案、軍購特別條例等。

李俊俋說，先從沒有爭議的開始做，若一開議就要討論中共代理人修法，「國民黨不會抗爭嗎？」整個立法院就停擺，所有法案都不能動；且民進黨團曾與美國智庫討論，時代力量的草案版本根本不適用在台灣，是行不通的。

李俊俋說，修法需要完整思考，明天會召開黨團大會討論，之後再看怎麼處理，若黨團成員認為可以討論，就慢慢討論，沒必要說開議後第一個法案就要處理這個。

台灣基進戰略企劃部主任顏銘緯則透過新聞稿表示，就算暫緩立法，「中國滲透根本不會暫緩」，呼籲民進黨不要半途而廢，用行動保台給予國人信心；且代理人法是否涉及「台商」其實是假議題，因為法案核心精神是針對「行為本身」，而非身分，完全「不會干擾正常商業行為」。（編輯：林興盟）1080915