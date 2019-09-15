跑宮廟接地氣 總統：人多人少都誠懇以對

（中央社記者程啟峰高雄15日電）總統蔡英文中秋連假連跑南部多間宮廟與鄉親互動說明國政，她今天南下高雄表示，這就是接地氣，不論人多人少她都誠懇以對，畢竟每個人都是國民，也都是總統要照顧的對象。

蔡總統下午頂著高雄大太陽由總統府祕書長陳菊、行政院副院長陳其邁、民進黨立委管碧玲、李昆澤及市議員康裕成、前內政部長余政憲等人陪同至高市三民區明聖宮參拜並揮汗向當地鄉親說明國政。

總統在場接受媒體聯訪表示，下午南下高雄的行程排到立委李昆澤的選區，跑多間宮廟；宮廟行程有沒有效果要跑行程的人自己評估，但對她來講，宮廟行程是很重要的。

總統認為，宮廟是人民聚集最多的地方，利用來宮廟拜拜的同時也跟鄉親說明國政，第一手感受基層對國家很多政事的感覺，這是很重要的一個活動過程。

她說，這幾天很多行程，宮廟是一種，也拜訪不同的教會及社區，看到很多在台灣社會裡不同層次或不同領域、不同部門的人，能夠充分跟他們互動，了解他們想法，對施政是很重要的一部分，簡單的講這就是接地氣。不論人多人少，她都誠懇以對，畢竟每一個人都是國民，也都是總統要照顧的對象。

面對媒體提問副手人選，總統說，「再給一個標準答案」，民進黨內的溝通是順暢的，也是團結的，會在最適當時間提出最佳的組合，集結最大的支持力量，全力衝刺。

另外，桃園市議員王浩宇在臉書發文指「中國正以無息貸款誘惑海地與台灣斷交、承認一個中國」。總統對此表示，目前掌握的海地情況還是正常的，會隨時注意情勢發展。

蔡總統致詞表示，她上任過去3年半是為台灣未來10年發展打基礎，就像做工程打基礎時會較吵，工地現場較亂，也會塵土飛揚，若她連任後大家就會看見成果。

蔡總統說，明年長照2.0的預算將編列新台幣400億元，且不會債留子孫；明年政府預算是22年來首次的平衡預算。

總統隨後分赴高市三民區覆鼎金保安宮及苓雅區港口慈濟宮參拜。（編輯：謝雅竹）1080915