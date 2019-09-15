洪秀柱力挺韓國瑜 嗆誰破壞制度就是罪人

（中央社記者王承中台北15日電）國民黨前主席洪秀柱今天表示，制度很重要，誰破壞制度，誰就是罪人，韓國瑜是透過黨的機制、制度出線，是國民黨唯一提名的總統參選人，縱然韓國瑜有些小毛病，但瑕不掩瑜。

韓國瑜今天出席國民黨在台北君悅酒店舉辦的「大陸台商秋節聯誼茶會」，國民黨主席吳敦義、前主席馬英九、吳伯雄、洪秀柱都到場力挺，展現大團結氣勢。

洪秀柱在致詞時表示，唯有下架民進黨，才能夠讓社會安定，讓大家安心，讓台商感到安全。為了兩岸和諧，一定要打贏明年的選戰，讓國民黨重返執政，讓藍天再現。

洪秀柱開玩笑表示，她實在不太喜歡韓國瑜，可是她必須跟大家說，「制度很重要」、「誰破壞制度，誰就是罪人。」她指出，喜歡韓國瑜也好，不喜歡韓國瑜也好，但韓國瑜是透過黨的機制、制度出線，是國民黨唯一提名的總統參選人。

洪秀柱表示，韓國瑜已是國民黨的代表，韓國瑜選上大家安心，縱然韓國瑜有些小毛病，但瑕不掩瑜；韓國瑜就是性情中人，除了愛太太李佳芬外，更愛中華民國；讓韓國瑜順利當選，是為社會安定、家家安心、兩岸和諧、國家有未來。

吳敦義在致詞時表示，希望中秋佳節就跟月亮一樣非常圓滿，兩岸也能維持和平穩定發展，在大陸的台商，同時熱愛中華民國，對於兩岸和平穩定發展也做出很多貢獻，尤其創造很多就業的機會，但愛國心重不動搖，祝福所有台商事業成功，也希望國民黨提名的總統、立委參選人高票當選。

馬英九則在致詞時指出，民進黨執政三年多以來讓台灣受到很大的阻礙，拒絕承認對台灣有利的九二共識、一中各表，讓台灣在經濟外交上遭遇很大傷害；陸客減少使觀光產業成為錯誤政策的犧牲品，而三年半丟掉五個邦交國則直追扁政府；呼籲台商票投國民黨，讓國民黨撥亂反正，讓兩岸重回和平繁榮。（編輯：林興盟）1080915