韓國瑜批民進黨執政 籲台商動員回台投票

（中央社記者王承中台北15日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，民進黨執政3年半以來是「台灣危險、人民貧窮」，360行中有359行在擔憂，只有民進黨在吃香喝辣。他呼籲台商為了明年選舉，要加大力度動員，踴躍拉票、回台投票。

韓國瑜下午出席國民黨在台北君悅酒店舉辦的「大陸台商秋節聯誼茶會」，國民黨主席吳敦義、前主席馬英九、吳伯雄、洪秀柱都到場力挺，展現大團結氣勢。

韓國瑜致詞時表示，中華民國已經走入危險狀態，現在的台灣，在民進黨執政3年半是「台灣危險、人民貧窮」，所以保護中華民國，全球華人人人有責。

他指出，大家冷靜不帶任何政黨色彩的思考，台灣在民進黨執政下的3年半，到底哪一個面向讓在海外的台灣人感到驕傲，「讓我們昂首闊步，讓我覺得非常光榮，讓我們在海外以台灣為榮。」

韓國瑜表示，360行有359行都在擔心，只有一行吃香喝辣，就是政治，「這些吃香喝辣的還是執政黨民進黨這些豺狼虎豹」，其他359行都在擔憂，民進黨執政3年半交出這樣的成績單。台商一定非常擔憂、眉頭深鎖。

他說，台商做生意、拚經濟，有無畏的勇氣，只要能賺錢養家活口，能夠真正衝事業，再多的苦，都不害怕。如果今天台商的「娘家」台灣各行各業一片團結、和諧，外交空間游刃有餘，各方面建設讓大家引以為傲，台商在外面打拚，也是無上的光彩。

韓國瑜表示，他遇過一位把蘭花賣到非洲的台商，他當時質疑非洲黑人家裡需要放蘭花嗎？但那位台商說他大錯特錯，指出非洲有很多地方曾是法國、德國、義大利的殖民地，民眾家裡一樣都會放一盆蘭花，很多訂單是台灣人去搶。

他指出，同是商人為何台商特別有勇氣，他認為是台灣男孩都當過兵，接觸到很多不同的人，經嚴格軍事訓練，不知不覺壯大意志，增加膽量。環顧周邊的南韓、新加坡等國的男性退伍後，衝刺力特別大，不怕挑戰，或許這個答案可以做部分的解釋。

韓國瑜也拜託台商為了明年選舉，一定要加大力度動員，踴躍拉票、回台投票，也要全力支持國民黨提名的所有立委參選人，這不只是為了台灣的未來、中華國民的前途，也是讓在外打拚的台商沒有後顧之憂。

「我們是一體的」，韓國瑜呼籲台商2020年大動員，全力支持國民黨所有提名的立委。

韓國瑜致詞結束後，和吳敦義、吳伯雄、洪秀柱，以及國民黨提名的立委參選人高唱「中華民國頌」、「你是我的兄弟」等歌曲，展現藍營大團結氣勢。（編輯：謝佳珍）1080915