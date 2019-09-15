郭台銘退黨 吳敦義：希望能再溝通盡最後努力

（中央社記者王承中台北15日電）國民黨主席吳敦義今天針對鴻海創辦人郭台銘宣布退黨表示，希望還能夠再溝通，盡最後努力，面對這種狀況總是以和為貴。前主席洪秀柱則指出，不到最後關頭絕不輕言放棄，黨也要釋出最大誠意。

郭台銘日前宣布退出國民黨，外傳將與台北市長柯文哲、前立法院長王金平合作，獨立參選，國民黨面臨分裂危機。

吳敦義下午在出席國民黨舉辦的「大陸台商秋節聯誼茶會」前受訪表示，希望還能夠再溝通，總是盡最後努力。

媒體追問，是否有和郭台銘聯繫上。吳敦義說，「這些我不能多講，因為面對這種狀況總是以和為貴，如果確定，當然就是勇於面對，人生本來就這樣子，我能回答的只有這些」。隨後吳敦義便在隨扈的簇擁下離開。

洪秀柱受訪表示，不到最後關頭絕不輕言放棄。既然大家目標一致、心願相同，在要達成最後目標的情況下，要讓大家合作、曉以大義，不到最後一刻也還不知道結果，很多事情最後是峰迴路轉，但是國民黨要釋出最大的誠意，這是非常重要的，還是要繼續努力。

媒體詢問，怎麼看國民黨內已出現砲轟郭台銘的情況。洪秀柱指出，她不以為然，哪怕郭台銘是帶著氣發表聲明，國民黨也要檢討，是否像人說的一樣有很多改革的路要走，這是國民黨要自己反省。郭台銘心中有氣所以講出來的話不是很好聽，但不要太在意，也不用回應這些不太好聽的話。總而言之，不到最後關頭，還是要去挽回。（編輯：蘇志宗）1080915