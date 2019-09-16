立院新會期 民進黨團不列優先法案

（中央社記者王揚宇台北16日電）立法院新會期將於17日開議，民進黨立法院黨團今天召開黨團會議，會中除確定各委員會的召委選舉名單，另考量這個會期時間較短，因此民進黨團不列優先法案，要優先處理總預算等法定事項。

至於外界關注的中共代理人相關修法，是否會在本會期完成；民進黨立法院黨團書記長李俊俋說，這個會期沒有列優先法案，但未來會繼續凝聚黨內共識、繼續討論。

民進黨立法院黨團今天召開黨團大會；李俊俋受訪指出，關於中共代理人的修法，從來沒有要暫緩，也沒有打假球，只是大家還沒有坐下來好好討論，而且這個法案牽涉的層面很廣；黨團也清楚，一開議就討論中共代理人，國民黨勢必全面杯葛，這對於會期的推展沒有幫助。

民進黨立委羅致政則說，有關中共代理人的法案目前有很多版本，相信未來在討論過程當中，比較能夠聚焦以哪個版本作為優先；法案內容上，他認為犯罪明確化是非常重要的，同時如何在國安跟台灣的民主自由人權方面取得平衡，也是必要的考量。

對於今天黨團會議的結論，李俊俋表示，有確定新會期民進黨在各委員會的召委選舉名單，而這個會期的重點與策略，就是要把法定事項處理完，包括總預算、人事同意權、特別預算，「這會期不會列哪些是優先法案，哪些不是」。

李俊俋也提到，黨團會議中有討論到中共代理人修法議題，但大家認為要先把法定事項處理完後，再來做修法的細部討論，未來也會持續討論。（編輯：鄭雪文）1080916