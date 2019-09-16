蔡總統見遠朋西語班 盼學員成為台灣最佳代言人

（中央社記者葉素萍台北16日電）總統蔡英文今接見外交遠朋進階西語班學員，她說，台灣是國際社會負責任的一份子，有意願積極參與國際事務，分享台灣發展經驗；她也期盼學員們返國後，分享經驗，「成為台灣最佳的代言人」。

蔡總統今天上午在總統府接見第9期外交遠朋進階西語班學員，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。訪賓一行包括海地共和國參議院外交委員會主席薄普朗（Evaliere Beauplan）等，由外交部次長曹立傑陪同，國家安全會議秘書長李大維也在座。

蔡總統致詞指出，學員們從拉美、加勒比海地區或是歐洲遠道而來，要搭10幾個小時，甚至30小時的飛機，非常辛苦。她要代表台灣歡迎大家，也希望學員們在台灣期間，可以好好體驗台灣人民的熱情及友誼。

她說，這班的16名學員都是台灣在拉丁語系國家的重要友人，不但堅定支持台灣，也對深化雙邊關係有很多的貢獻，她要特別表達最誠摯感謝。

蔡總統提到，長期以來，台灣透過各種雙邊合作計畫，深化跟邦交國的情誼。同時，一直希望能夠促進更多跟非邦交國的互動和合作機會。今年她訪問加勒比海友邦，見證和友邦的合作，不論是在醫療、農業或是教育，很多都已經展現成果。

蔡總統並強調，台灣一直是國際社會負責任的一份子，非常有意願更積極參與國際事務，樂於跟各國分享台灣在各方面的發展和經驗。她希望學員們可以支持台灣參與聯合國專門機構及各種區域組織。

蔡總統說，為了強化台灣和世界各國的經貿關係，希望能夠加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、以及「太平洋聯盟」（PA），非常期盼學員們可以給予台灣全力的支持。

她也期待學員們返國後，可以把台灣的努力、熱情和美麗，多多分享出去，「成為台灣最佳的代言人」。（編輯：郭萍英）1080916