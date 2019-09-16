陳菊帶大高雄說法 管碧玲批韓辦發言扭曲

（中央社記者王淑芬高雄16日電）蔡總統「菊姐好像帶一個小孩長大被騙走」說法，遭韓辦回應「誰是好爸爸？民進黨肥自己苦人民」。蔡總統高雄競辦主委管碧玲臉書說，「媽媽心情」被扭曲成「爸爸」，令人傻眼。

總統蔡英文昨天與民眾座談時提到，「菊姐（陳菊）好像帶一個小孩長大被騙走，所以明年1月11日要把小孩收回來」。總統的說法，遭國民黨提名總統參選人韓國瑜競選辦公室今天以新聞稿「誰是好爸爸？民進黨肥了自己苦了人民」回應，指總統把高雄市民的覺醒視為「民粹」，民進黨自恃為高雄「父母」的言論，凸顯出無法苦民所苦的驕傲。

身兼蔡總統高雄競辦主委、民進黨立委管碧玲隨即在臉書發文指出，「媽媽」從來不是驕傲的代名詞。韓國瑜空降到高雄，不知道「花媽」這個暱稱是高雄人自然而然喊出來的。

管碧玲表示，總統昨天說的媽媽的心情，也是因為「花媽」這個暱稱延伸而來的；總統描述的是媽媽愛孩子、照顧孩子，無怨無悔的情懷，韓國瑜卻故意扭曲。

管PO文指出，韓國瑜怎麼轉都轉不過去吧？因此只好扭曲成「爸爸」，這樣才勉強和驕傲連得起；但是「明明是花媽，怎麼變成爸爸？」韓國瑜這個回應，扭曲得太誇張了。

管碧玲指出，韓國瑜踩在高雄的背上往上爬，拿到手就準備落跑選總統，這個才是「恁爸」的心態，驕傲的是韓國瑜啊！對於韓辦嗆「民進黨是高雄人的爸爸？」這說法令人傻眼。(編輯:孫承武)1080916