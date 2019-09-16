立院17日開議 藍擬杯葛蘇揆施政報告

（中央社記者王揚宇、劉冠廷台北16日電）立法院17日將邀行政院長蘇貞昌進行施政報告。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天說，應會杯葛蘇貞昌的施政報告；民進黨立法院黨團書記長李俊俋則說，當天看著辦，見招拆招。

立法院新會期17日開議，當天邀請蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政報告並備詢。

民進黨立法院黨團今天召開黨團大會；有關會議結論，李俊俋表示，有確認新會期民進黨在各委員會的召委選舉名單，而這個會期的重點與策略，就是要把法定事項處理完，包括總預算、人事同意權、新式戰機採購特別預算，「這會期不會列哪些是優先法案，哪些不是」。

國民黨則是今天下午在智庫召開立法實務研討會，曾銘宗在會中公布了新會期的優先法案，共分成食安、環保、經濟民生、社福、農業永續、內政、財務革新、轉型正義、監督事項等10大面向，共27項優先法案。

至於蘇貞昌明天將到立法院進行施政報告，曾銘宗今天透露，明天應會杯葛蘇貞昌的施政報告。

曾銘宗指出，中共代理人修法，違反言論、新聞自由，引起各界反彈，希望民進黨能撤回，以及對私菸案的處理，和政府拚命開選舉支票「大撒幣」等，在朝野沒有互信的狀況下，應該先不需要做施政報告，至於杯葛的細節，明天會在黨團大會上討論。

李俊俋說，不要讓蘇貞昌上台報告，抗爭的理由是什麼？是因為政績太好，國民黨立委拚命PO臉書宣揚民進黨的政績嗎；民進黨作為執政黨，又是國會多數黨，希望一切能按照大家日前協商的結論來進行，即明天開議，進行行政院長的施政報告及施政總質詢，希望一切順利，若國民黨一定要抗爭，「我們就看著辦、見招拆招」。

李俊俋表示，這個會期的時間非常短而且緊迫，希望大家把事情講清楚，一切能順利進行。（編輯：蘇志宗）1080916