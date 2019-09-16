柯文哲自稱若選2020 如同日本偷襲珍珠港犯錯

（中央社記者梁珮綺台北16日電）台北市長柯文哲在今晚播出的電視專訪中表示，若鴻海創辦人郭台銘不投身2020總統選舉，他將認真準備民眾黨立委選舉；他自己若選2020，就如同日本偷襲美國珍珠港，「我不會犯那個山本五十六的錯」。

柯文哲下午接受節目「平論無雙」主持人平秀琳專訪，暢談總統選舉、對國民黨立委王金平與主席吳敦義的看法，籌組政黨以及自己對民進黨政府政策的種種意見等，內容於晚間8時50分播出。

柯文哲表示，若郭台銘決定不選，他會認真地推台灣民眾黨的立委，「總不能說剩下3分鐘，去找個副總統，資料要備好，來不及」；若郭台銘明天到中選會登記連署，他將協助，不過目標是50萬，而非百萬，除了省錢，還有一個因素是「力不可出盡」。

柯文哲在節目中重申，自己絕對不會擔任郭台銘的副手，若要選，就會選總統，因為兩者要花的力氣與時間差不多。

他也表示，「我是滿理智的人，我不會犯那個（日本將領）山本五十六的錯，明明日本就打不贏美國，還偷襲珍珠港」。他說，「我選2020就是偷襲珍珠港」。

由於柯文哲、郭台銘與王金平在8月23日時公開合體，之後聲勢卻轉小，主持人詢問是否為柯文哲與王金平不合所致。

對此，柯文哲說，「絕對不可以牽拖我」，強調他是最沒有意見的人，為了理想都可以配合、幫忙。不過，他也坦言自己與王金平的頻率比較不對，反而如民進黨立委柯建銘就能忍受他的說話方式。

他也表示，國民黨主席吳敦義非常想選2020總統，卻卡前新北市長朱立倫，又拉高雄市長韓國瑜與郭台銘，「所以最大罪過是誰，吳敦義」。

對於傳出韓國瑜想找朱立倫當副手一事，柯文哲說，若他是朱立倫，寧願選擇擔任行政院長，「那個副總統叫捧套殺的位子」，而行政院長比較能做事。

他說，「副總統就是深宮怨婦的角色」，唯一的功能是「等總統掛了」，在之前都不可以有聲音。

柯文哲認為，台灣應該要改變政治文化，否則任何人當首長都一樣，「我們要的是一個明治維新，改變政治文化」，若沒成功，誰當總統都是笑一笑而已。

談到常對民進黨政府有意見時，柯文哲說，他是從前瞻建設、基隆輕軌開始有意見，到如今印花稅廢止、旅館房屋稅要調整、發放夜市抵用券等，都讓他受不了，認為政府沒有長期規劃。

至於兩岸關係，柯文哲說，他知道台灣的立場與利益，「如果他（中國）開始課稅，我們要怎麼應付？」他認為生意還是要做，這也是他在香港反送中運動時「話沒講太硬」的原因。

柯文哲說，總統蔡英文過於親美，而韓國瑜過於親中，「我還是主張，在中美之間求取一個平衡，全部押一邊不太對」，郭台銘若能將中間選民撐到最大，會有機會，不要再被藍綠綁架。

他認為，蔡總統親美，除非能親近到美國與台灣簽訂自由貿易協定（FTA），以及保證台灣能加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

節目尾聲，柯文哲被問及是否後悔籌組政黨時表示「不會」，並指若不組政黨，台灣會更糟糕、繼續爛下去，組黨至少能給藍綠兩黨壓力，因民眾黨講究的是務實、理性、對話與溝通，「我們是有理想的」。

他也說，台灣的國民水準與歐美先進國家相比，仍有落差，「沒有落差的話，我們買票就不會有效；我們為什麼假新聞會成功？因為好騙」。（編輯：唐聲揚）1080916