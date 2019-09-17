郭台銘不參與總統連署 藍委盼未來有合作機會

（中央社記者劉冠廷台北17日電）鴻海創辦人郭台銘昨晚聲明不參與2020連署競選總統，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天對此表達歡迎之意，也有國民黨立委期盼，郭台銘能與藍軍站在一起，在未來還是能有合作的機會。

郭台銘昨天深夜發布聲明表示，再三思考後，決定不參與2020連署競選總統。面對郭台銘的決定，曾銘宗今天上午向中央社表示，郭台銘在這關鍵時刻，表達不參選的態度，國民黨團表達歡迎之意，希望國民黨總統參選人韓國瑜，能把郭台銘從過去初選以來，所提出的政見，納入可行的部分，也希望郭台銘能跟他們站在一起，捍衛讓中華民國有更大生存、發展的理想。

曾銘宗也說到，郭台銘是台灣少數站在世界舞台上的成功企業家，對於郭台銘過去對台灣經濟、社會的貢獻表達高度的肯定與敬佩之意。

國民黨立委柯志恩表示，郭台銘不參選當然對藍軍來講是比較好的，能讓大家不用再綁手綁腳，能夠全心對外，不用憂心內部的狀況，也不會讓外界認為藍軍是不團結的，感謝郭台銘在這時間點顧全大局；但到目前郭台銘還未鬆口是否支持韓國瑜，因此韓陣營應表現最大的誠意。

國民黨立委江啟臣則表示，郭台銘雖未獨立參選，但退出國民黨仍是一個遺憾，若大家目標一致，要下架蔡政府，還是希望未來能有合作的可能。

國民黨立委林為洲也說，郭台銘在聲明中提到要回到理性、政策，以及認同中華民國等，這理念都與國民黨相同，所以對郭台銘此舉表示歡迎；將來也許都還會有合作的機會，希望郭台銘能夠幫助藍軍在總統、立委的選舉。（編輯：楊凱翔）1080917