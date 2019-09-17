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立法院開議日藍委杯葛 院會上午空轉

最新更新：2019/09/17 11:31
立法院新會期17日開議，國民黨團早上發動突襲，一早進入議場內占據主席台，因中共代理人修法、私菸案等，政府尚未說清楚，主張不讓行政院長蘇貞昌報告。中央社記者鄭傑文攝　108年9月17日
立法院新會期17日開議，國民黨團早上發動突襲，一早進入議場內占據主席台，因中共代理人修法、私菸案等，政府尚未說清楚，主張不讓行政院長蘇貞昌報告。中央社記者鄭傑文攝　108年9月17日

（中央社記者劉冠廷台北17日電）立法院新會期今天開議，但國民黨立法院黨團一早就占據主席台，不讓行政院長蘇貞昌進行施政報告。立法院長蘇嘉全在宣布3日的朝野協商結論後即宣布休息，院會上午確定空轉。

國民黨團因不滿政府推中共代理人修法、私菸案、以及民進黨立委陳明文在高鐵所遺失的新台幣300萬元事件，一早7時就進入議場，占據主席台，要求民進黨撤回中共代理人修法，要總統蔡英文針對私菸案到立法院報告，否則不讓蘇貞昌上台施政報告。

過程中，國民黨團在議場內放上布條標語，並製作香菸、珍珠奶茶等道具，高喊抗議口號，甚至喝起珍珠奶茶，更喊出「國民黨撿不到300萬，只好喝珍奶」，持續杯葛議事進行。

經過朝野溝通後，國民黨團同意蘇嘉全上主席台宣布3日朝野協商的結論，而蘇嘉全10時37分，就在國民黨立委的包圍下，在主席台上宣布包括開議日等協商結論後，宣布休息，隨後官員紛紛離席，立法院會上午確定空轉，蘇貞昌無法上台進行施政報告。（編輯：林興盟）1080917

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