郝龍斌：郭退選是自己決定 盼韓誠意爭取支持

（中央社記者余祥、王承中台北17日電）鴻海創辦人郭台銘不參與連署競選總統，傳是國民黨副主席郝龍斌勸退。郝龍斌今天說，曾與郭見面6次，但無論參加初選或退選，都是郭台銘自己的決定。他希望郭台銘重回國民黨，韓國瑜應表達出誠意，爭取支持。

郭台銘12日在國民黨31位大老登報呼籲郭韓合作後，退出國民黨，更痛批國民黨守舊、分贓文化，外界視為是獨立參選的起手式；不過，就在中選會受理總統、副總統選舉被連署人登記截止日前一晚，郭台銘發布重大聲明表示，不參與2020連署競選總統。

劉宥彤上午接受廣播媒體專訪，被問到郭台銘是否因為正當性不足，所以宣布不參與連署競選總統表示，民主社會的參選正當性就是來自於人民的選擇。她相信當初國民黨總統參選人韓國瑜要出來承擔，也是經歷非常大的掙扎，也是在想參選正當性在哪，是否要辜負89萬投票給韓國瑜的高雄市民參選總統。最後韓陣營對於韓國瑜參選總統也是表示，是因為人民希望韓國瑜出來選。

劉宥彤表示，現在說郭台銘為什麼不選的話語都是過度消費郭台銘，不是太厚道。

郝龍斌今天接受媒體聯訪時表示，他15日就知道郭台銘朝退選方向規劃，昨天他與郭台銘見面，是因為兩人是朋友，郭台銘希望在退選前讓他知道這個決定，也把退選聲明、影片給他看，聽取意見。

外傳是郝龍斌勸退郭台銘，郝龍斌強調，他這段期間的確跟郭台銘見過6次面，當然也是希望郭不要參選，但無論是郭參加初選或是退選，都是郭台銘自己的決定，父親郝柏村在這件事上沒有角色、也沒有介入。

郝龍斌更提及，在和郭台銘溝通的過程中，令他比較遺憾的是，國民黨31位大老發出聲明要郭不要選，大家都知道郭台銘不是會在壓力下低頭的人，他清楚郭對國民黨有非常深厚的感情，雖然國民黨在初選時讓郭受了一些委屈，有一些不舒服，但那個聲明是郭台銘退黨關鍵，他始料未及，更覺得十分遺憾。

郝龍斌說，全黨衷心期盼郭台銘重回國民黨，尤其高雄市長韓國瑜現在是總統參選人，應表達出誠意，爭取郭台銘的支持，一定對選情有好的幫助，雖然郭不參選，仍是國民黨勝選因素。

面對郭粉嗆出走，要如何整合，郝龍斌說，郭粉也是認同郭的理念，為了中華民國、反台獨，希望經濟好、兩岸關係好，若他們能支持跟郭理念相同的候選人，相信郭樂見。（編輯：謝佳珍）1080917