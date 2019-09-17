陳其邁：郭台銘回歸本業加碼投資台灣是好事

（中央社記者陳俊華台北17日電）鴻海創辦人郭台銘宣布不參與2020連署競選總統。行政院副院長陳其邁今天說，若郭台銘回歸本業後能加碼投資台灣，也是好事一件；未來選舉回歸兩大黨競逐，還是政績最重要。

民進黨立委蔡適應今天中午在立法院康園廣場前，舉行「雞籠城隍文化祭，古早味小吃美食節」活動，邀請陳其邁、立法院秘書長林志嘉、內政部長徐國勇、金管會主委顧立雄、民進黨立委葉宜津、余宛如、鍾孔炤、陳曼麗等人出席。

陳其邁會後受訪時表示，畢竟是國民黨內部的黨內初選，但看得出來過程中對郭台銘來講，有很多難以解釋的現象，或讓郭台銘覺得不盡公平的制度，所以才會讓郭台銘覺得國民黨內部所謂的迂腐，或是一些弊病，恐怕郭台銘離開國民黨、不參選後，這些問題大概也很難解決。

陳其邁說，過去國民黨被長期批評，不論是黨產問題，或跟地方派系盤根錯節等問題，還是會伴隨國民黨；基本上郭台銘不參選，假如能夠回到本業好好經營，能夠加碼投資台灣，也是好事一件，沒有不好。

至於前副總統呂秀蓮與前南投縣長彭百顯搭檔，並完成登記申請連署為總統、副總統獨立參選人。陳其邁表示，民進黨還是按照既有節奏走，不管郭台銘不選，還是誰要參選，畢竟是民主社會，每個參選人藉由參選來表達訴求，讓人民選擇，當然是最好的。

陳其邁說，選舉還是兩大黨的競逐，高雄市長韓國瑜在高雄才沒幾個月就要參選，民調也是最後一名，這對韓國瑜是很大考驗，「這些問題不會隨著郭董不選就不見」，市政看起來是韓國瑜最大問題，要去說服大家市政滿意度倒數第一名的市長，要如何參選總統，這跟郭台銘、呂秀蓮比較無關，還是政績最重要。

對於台灣與索羅門群島斷交，陳其邁說，這是中國惡意打壓，要拔光台灣的邦交國，所以看得出來，中國不管在軍事威脅、外交打壓，甚至對台灣民主政治體制運作的干預，都屢見不鮮，國人都非常清楚這些狀況，所以團結台灣才是保護台灣最重要的根據。

他說，相信政府在這幾年，不分朝野、政府或民間，大家都非常努力，台灣的努力國際社會也看得到，不用自怨自艾，或是當中國在打壓時，又跟著中國腳步來抹滅台灣自己的努力。（編輯：林興盟）1080917