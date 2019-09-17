直轄市長出訪要點 外交部：沒提總統候選人

（中央社記者王淑芬高雄17日電）韓競辦今天表示，外交部新訂直轄市長出訪作業要點，若總統候選人出訪不提供協助，呼籲不應雙重標準；外交部回應，行政中立原則行之有年，要點內容沒提及總統候選人出訪事宜。

外交部發言人歐江安表示，該要點內容僅針對直轄市市長出訪，完全沒有提及總統候選人出訪事宜。相關的規範內容也明定，基於行政中立原則，外交部及駐外館處不會協助安排訪問團參加任何涉及政黨、僑界及後援會的造勢活動或募款餐會。

歐江安指出，此一原則已行之有年，過去政府均嚴格執行，以確保國家文官的行政中立。

歐江安說，至於總統候選人出訪，外交部也是秉持行政中立原則，不會請相關駐館處協助安排總統候選人與競選及造勢有關的政治性活動。但是如果總統候選人針對出訪的行政事項提出要求，外交部以及相關館處會視情提供必要且合理的行政協助。

韓國瑜競選辦公室新聞稿指出，外交部新訂「外交部協助直轄市市長出訪作業要點」，內容提及「若是總統候選人出訪，外交部一貫不提供協助，也不會安排拜會行程」。

2011年時，民進黨主席蔡英文訪英，時任駐英代表張小月幾乎全程陪同，給予行政協助，顯見當時馬政府並未干預駐外代表的行政裁量權。總統候選人可能是未來國家元首，外交部應基於職責，指示外館接洽相關單位提供安全維護、機場禮遇及其它適當協助。

新聞稿指出，蔡英文與朱立倫在2015年，分別以民進黨與國民黨總統候選人身份訪美，當時相關駐處曾經聯繫當地單位，提供機場禮遇及安全維護。但為何這次蔡英文不能訪美，就修訂了外交部的內規？

新聞稿質疑外交部這項規定是否已涉及行政不中立，韓競辦呼籲，外交部應照往例，在不涉及競選活動時，給予總統候選人安全與便利的安排與照顧。外交部不應雙重標準、前是今非；也期望外交部能有一套可長可久、一視同仁的行政中立辦法。(編輯:孫承武)1080917