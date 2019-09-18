長榮空服爆缺員 交通部：加強監督限期改善

（中央社記者陳俊華台北18日電）長榮空服員罷工結束已2個月，桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱今天說，公司不斷秋後算帳，還發生缺員問題，恐影響飛安；交通部說，將請民航局進行了解，加強監督並限期改善。

桃園市空服員職業工業上午與民進黨立委鍾孔炤、國民黨立委許毓仁、時代力量立委徐永明舉行「長榮航只顧打壓、不顧飛安，請勞動部、交通部介入處理」記者會。

鄭雅菱表示，長榮罷工結束2個多月，秋後算帳一筆接一筆，其中優待機票權益，當初公司同意漸進式恢復員工機票，工會也盡力跟公司協商，已長達4次，但公司提出員工機票恢復版本，還是長達1年半到3年的差別待遇。

鄭雅菱說，參與罷工的空服員遭扣假又扣薪，已經是違法狀態；工會幹部還被公司求償一天新台幣1700萬元的高額賠償金，是否違反相關法令；此外，公司調度也出現問題，8月、9月統計有高達160趟航班缺員情況，機上未配置足額空服員，雖符合民航法最低人力派遣，但也讓空服員過勞情況更加嚴重。

桃園市空服員職業工會要求，勞動部應積極表態，支持罷工人權，譴責長榮打壓罷工空服員；交通部應調查缺員狀況，考慮航權分配時應作為參考標準，才能有效為國人安全、旅行品質把關。

鍾孔炤說，針對罷工人員取消優惠機票，非常明顯就是秋後算賬；面對合法罷工，不管從工會法或勞資爭議處理法，罷工期間有刑事、民事豁免權，卻還遭公司民事賠償，當時勞動部也說是合法性罷工，「何來的求償？」

許毓仁表示，跨黨派立委一起站出來，不希望看到二次長榮罷工事件，當初簽的團體協議已被破壞，居中協調的行政部門須明確表態；這會期國民黨團在社會福利及衛生環境委員會有一席召委，將針對長榮罷工遭秋後算帳的勞資關係，安排專案報告。

徐永明說，如果秋後算帳沒解決，「談什麼罷工預告期？」這不只影響空服員權益，這也跟飛安、民眾權益息息相關，未來在交通委員會是否能做出決議，讓各航空公司航權，與勞權狀況連結在一起考量。

交通部航政司長葉協隆表示，工會反映缺員部分，民航法有明確規範，若經營管理有不適當，民航局可進行查核、了解，並要求限期改善，並請民航局進行了解，加強監督；至於航權分配與勞權連結部分，會與勞動部進一步探討。

勞動部勞資關係司長王厚偉說，勞動部已對外表達，長榮空服員是合法罷工，公司也理解這是合法罷工行為，不能對參與、支持罷工的人，進行解僱、降調等任何不利行為，不應該、也不可以對工會會員進行任何不當的秋後算帳，這無助於勞資關係恢復。勞動部願出面邀集勞資雙方，把員工機票當成勞資關係修復的里程碑，邁向勞資和諧的方向。（編輯：楊凱翔）1080918