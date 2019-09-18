廣大興案判菲海防殺人 外交部：實現司法正義

（中央社記者侯姿瑩台北18日電）馬尼拉地區初審法院今天宣布廣大興案判決，8名菲律賓海防隊員被判殺人罪成立，刑期8至14年。外交部表示，司法正義獲得實現，肯定相關判決結果；將持續掌握後續案情發展。

馬尼拉地區初審法院今天宣布廣大興案判決，8名開槍射擊的菲律賓海岸防衛隊人員被判殺人罪成立，刑期8年又一天到14年8個月又一天；另外，被告必須支付5萬披索（約新台幣2萬9700元）民事賠償和5萬披索精神損害賠償。被告律師說，將於今天之內提起上訴。

外交部發布新聞稿表示，菲律賓馬尼拉地方法院宣判「廣大興28號」漁船案8名涉案菲國海防人員「殺人罪」成立，判處8年至14年範圍的刑度。全案歷時6年多，「司法正義獲得實現，外交部對相關判決結果表示肯定」。

外交部指出，自民國102年「廣大興28號」漁船案發生以來，外交部立即與駐菲律賓代表處持續向菲國政府交涉磋商，促成兩國執法單位的合作。同年8月7日，菲律賓國家調查局公布經時任菲國總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）核定的廣大興案調查報告及起訴建議。接著，103年3月18日，菲國司法部正式對8名菲國海防人員以「殺人罪」起訴，並另以「妨礙司法公正罪」起訴其中2名菲國涉案人員。

外交部表示，在菲律賓法院審理過程中，菲國檢方為調查證據曾經數度來台，外交部也提供菲方所需的各式書證文件、協助台灣被害漁民家屬及專家證人赴菲國出庭作證。駐菲律賓代表處也協調菲方，要求依據法律規定與程序，菲國必須確保台方證人的人身安全與自由；相關互動為台菲司法合作奠定良好基礎，進一步深化台菲雙方的互信、合作關係。

另外，外交部指出，依據菲律賓司法程序，被告的菲方海防人員尚可提起上訴。外交部、駐菲律賓代表處將續與菲國檢方保持密切聯繫，掌握後續案情發展及相關進程。

外交部並說，未來中華民國政府將在台菲既有的友好關係基礎上，持續深化台菲兩國的實質友好合作關係。（編輯：林興盟）1080918