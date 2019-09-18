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首頁 / 政治

韓國瑜：好友熱心聯繫 儘快訪郭台銘

最新更新：2019/09/18 18:51
鴻海集團創辦人郭台銘宣布不參選總統，國民黨提名總統參選人韓國瑜（前）18日受訪時表示，一定要儘快拜訪郭台銘。中央社記者董俊志攝　108年9月18日
鴻海集團創辦人郭台銘宣布不參選總統，國民黨提名總統參選人韓國瑜（前）18日受訪時表示，一定要儘快拜訪郭台銘。中央社記者董俊志攝　108年9月18日

（中央社記者王淑芬高雄18日電）鴻海集團創辦人郭台銘宣布不參選總統，韓國瑜表示要儘快拜訪，郭台銘幕僚今天說「真的不需要特別安排」。韓國瑜回應，有共同的好友在聯繫，一定要儘快拜訪郭台銘。

韓國瑜今天到左營區公所和基層座談，會前接受媒體聯訪被問到是否聯絡或安排和郭台銘見面，韓國瑜表示，「我們有共同的好朋友，而且對中華民國有共同的憂慮，好朋友非常熱心在聯繫」。

他說，不管怎麼樣，一定盡可能趕快拜訪郭台銘。今天國民黨開中常會，他希望大家珍惜這個大家庭，共同為一個團體目標來奮鬥，2020年選舉真的是生死保衛戰。

對於外交部訂定協助直轄市長出訪活動作業要點，韓國瑜受訪指出，不曉得外交部何以在這個節骨眼上訂要點，「我即將要到美國訪問的時候，突然訂定這個辦法，不過沒有關係，我去美國訪問的時候，絕對不會動用外交部的資源，完全沒有問題，這方面我會很自愛的」。

另外，多名民進黨高雄市議員指韓國瑜將在議會定期大會請3個月的長假，韓國瑜表示，到目前為止還沒有請假的規劃，民進黨議員當務之急應該配合大潮流大趨勢，超越藍綠，一起為高雄打拚，不是每天唱衰高雄。（編輯：唐聲揚）1080918

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