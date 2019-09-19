吳釗燮投書加媒 籲聯合國不拋下任何人

（中央社記者胡玉立多倫多18日專電）加拿大國會山莊時報（Hill Times）今天刊出外交部長吳釗燮投書，呼籲追求永續發展的聯合國，「不拋下任何人」，接納台灣。

吳釗燮這篇題為「建立一個納入台灣的包容聯合國」的投書，從總統蔡英文7月前往加勒比海友邦進行國是訪問談起，提及期間曾過境美國紐約這個多元自由的象徵，也是聯合國總部所在地。蔡總統在會晤友邦駐聯合國代表時，曾重申台灣2300萬人有權參與聯合國體系，也強調台灣決心與全球夥伴攜手合作，達成聯合國永續發展目標（SDGs）。

文中指出，永續發展目標勾勒出未來美好永續的藍圖，引導世人走上一條永續開放、「不拋下任何人」的道路。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）7月在聯合國永續發展高階政治論壇中，也曾再度向各國呼籲有關推動包容性理念的迫切性，因為「不公平且不具包容性的發展，將無法永續」。

吳釗燮指出，加拿大在國際發展方面也奉行「因包容而繁榮」（inclusive prosperity）原則。總理杜魯道（Justin Trudeau）曾表示，「除非我們共同努力尊重分歧、保護弱勢族群，將人民置於決策核心，否則無法建立一個更美好的世界。」

吳釗燮表示，包容性及「不拋下任何人」是落實永續發展目標之關鍵。台灣作為成熟的民主國家，在落實永續發展目標上已取得長足進展，向需要幫助的國家提供援助。台灣願分享成功故事，為實現永續發展目標的集體努力，作出貢獻。然而，由於政治干預，台灣被持續阻撓參與聯合國相關會議、機制及活動，嚴重破壞所有國家、利益攸關方及人民參與的夥伴關係原則。

近年來，台灣持續提供太平洋、亞洲、非洲、拉丁美洲及加勒比海地區夥伴國家發展援助，並參與合作項目。台灣2018年在39個國家針對聯合國永續發展目標相關領域進行合作計畫，未來也會繼續參酌國際趨勢及夥伴國家需求，確保所有業務與永續發展目標保持一致。

吳釗燮投書指出，以台灣在國際社會的豐富經驗及貢獻，聯合國排除台灣的做法，相當荒謬。

文中強調，將台灣排除在聯合國之外的法律依據，是1971年聯合國大會通過的第2758號決議，此決議並未解決台灣在聯合國的代表權問題。台灣從來不是中華人民共和國的一部分，只有台灣以民主程序選出的政府，才能代表台灣2300萬人。遺憾的是，聯合國持續錯誤解釋2758號決議，作為排除及孤立台灣的合理化藉口。

吳釗燮表示，聯合國旨在實現成員共同目標，並非為單一成員利益服務。聯合國憲章第100條明文規定：「在履行職責時，秘書長及職員不得尋求或接受任何政府或本組織以外任何其他當局的指示。」遺憾的是，只要中國試圖將所謂「一中原則」強加於聯合國體系，聯合國就袖手旁觀。最近的例子是數十個非政府組織被聯合國經濟及社會理事會剝奪諮商地位，只因為它們在文件中提到台灣，牴觸了中國的要求。

吳釗燮強調，真正具備包容性的聯合國不會拋下任何人。然而，持台灣護照者遭禁止進入聯合國大樓參訪或開會，台灣記者及媒體欲採訪聯合國會議也遭到拒絕；這些作法既不公平又充滿歧視，違背聯合國成立時主張的普世原則。

吳釗燮最後表示，儘管如此，此局勢絕不會讓台灣退卻。台灣已準備好，也有意願及能力作出貢獻。如果聯合國持續屈服於中國脅迫，只會助長北京進一步危及永續發展等目標。如果聯合國真想促進包容永續發展，加拿大這樣的國家應設法糾正聯合國幾十年來表裡不一的作法，向台灣敞開大門。（編輯：馮昭）1080919