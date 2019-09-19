立院委員會召委選舉 綠拿10席藍橘合作奪6席

（中央社記者王揚宇、范正祥、劉冠廷台北19日電）立法院各常設委員會今天選舉召集委員；選舉結果，民進黨立法院黨團獲得10席召委，國民黨團則與親民黨團合作，共獲得6席召委席次。

立法院第9屆第8會期8個常設委員會今天上午舉行召委選舉，藍綠黨團紛紛發出甲級動員因應。最終選舉結果，有3個委員會由藍、綠各推舉一名召委，分別是交通委員會為民進黨立委葉宜津與國民黨立委童惠珍、社會福利及衛生環境委員會為民進黨立委邱泰源與國民黨立委陳宜民，以及教育及文化委員會由加入親民黨團運作的無黨團結聯盟立委高金素梅與民進黨立委李麗芬擔任。

另外5個委員會，則是透過票選的方式產生召委人選，包括外交及國防委員會為民進黨立委趙天麟與王定宇，司法及法制委員會則是民進黨立委段宜康與周春米；財政委員會召委由民進黨立委施義芳以及國民黨立委費鴻泰擔任，經濟委員會召委由民進黨立委蘇震清與國民黨立委陳超明擔任，內政委員會則是民進黨立委李俊俋與國民黨立委林為洲擔任召委。（編輯：林興盟）1080919

立法院8個常設委員會19日舉行召委選舉，民進黨立委蘇震清（前右）、國民黨立委陳超明（前左）當選經濟委員會召委，兩人會後交換意見。中央社記者施宗暉攝 108年9月19日

立法院財政委員會19日舉行召委選舉，藍綠立委在會議室談笑風生。中央社記者徐肇昌攝 108年9月19日